Duminica Sf. Ap. Toma la Miercurea Ciuc: Episcopul Andrei îndeamnă la credință statornică

Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, unde a îndemnat la credință vie și statornică.

Preasfinția Sa a explicat înțelesurile Evangheliei, evidențiind că îndoiala Sfântului Apostol Toma nu a fost o lipsă de credință, ci o dorință sinceră de a cunoaște adevărul, pentru ca mărturia lui să devină temei de întărire.

Referindu-se la momentul întâlnirii cu Hristos Cel Înviat, Preasfințitul Părinte Andrei a amintit cuvintele adresate de Mântuitorul apostolului: „Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele; adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios, ci credincios” (Ioan 20, 27).

Răspunsul Sfântului Apostol Toma, „Domnul meu și Dumnezeul meu!”, a fost evidențiat ca o mărturisire deplină a dumnezeirii lui Hristos.

Pornind de la cuvintele Sfântului Ioan Evanghelistul: „Aceasta este biruința care a biruit lumea: credința noastră”, Episcopul Covasnei și Harghitei a evidențiat că omul contemporan caută adesea dovezi concrete și soluții rapide, însă adevărata biruință se dobândește prin credință și viață curată.

Ierarhul a încheiat prin a sublinia misiunea Sfântului Apostol Toma, care a vestit Evanghelia până în India, unde a primit moarte mucenicească pentru Hristos.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei