Drumul stejarului: Un nou traseu turistic va fi inaugurat în județul Prahova

Drumul Stejarului, un traseu turistic de 42 de kilometri, va fi inaugurat în toamna acestui an în județul Prahova, potrivit unui comunicat de presă al Asociației Țară Faină.

Traseul leagă trei comune ale Ținutului Stejarilor: Cocorăștii Mislii, Scorțeni și Telega și străbate paisprezece sate, păduri seculare de stejari, poieni, dealuri cu panorame spectaculoase, livezi, pajiști tradiționale și gospodării unde turiștii sunt așteptați cu rețete moștenite din bătrâni.

Deschiderea traseului marchează un moment de referință pentru proiectul-pilot Antreprenorești – Adoptă un Sat.

Drumeții, plimbări și observarea naturii

Drumul Stejarului a fost gândit ca o rută versatilă și accesibilă, potrivită pentru drumeții pe cărări umbrite, pentru întreaga familie, ture cu bicicleta clasică sau electrică, ecoturism, observare a naturii și fotografie peisagistică.

Vizitatorii pot face popasuri la puncte gastronomice locale, pot vizita pensiuni renovate cu specific rustic-modern, plantația de lavandă și ateliere ale meșteșugarilor care lucrează după tehnici păstrate de generații.

„Drumul Stejarului este, dincolo de un traseu turistic, o invitație de a redescoperi România autentică. Nu ar trebui să privim zona rurală ca pe un lucru trecut, este o sursă incredibilă de oameni, tradiții și identitate. Viitorul satului românesc depinde de felul în care alegem să-l vedem și să-l sprijinim astăzi”, a declarat Florina Caldare, managerul proiectului.

Harta drumului a fost trasată în colaborare strânsă cu localnicii și cu voluntarii proiectului din cele trei comune implicate în proiect.

Primele borne de marcaj din beton poartă identitatea vizuală a Ținutului Stejarilor și al partenerilor strategici și urmează să fie amplasate pe traseul turistic.

