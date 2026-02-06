Donarea de sânge, un gest mic cu impact mare: campanie încheiată cu succes la București

Primăria Municipiului București a anunțat încheierea celei de-a doua campanii de donare de sânge din acest an, informează instituția prin intermediul unui comunicat de presă.

Evenimentul s-a desfășurat marți și a reunit cetățeni ai Capitalei, dar și angajați ai instituțiilor locale. În total, au fost 78 de persoane care au venit să doneze sânge.

„E un gest atât de simplu, atât de ușor, pe care ar trebui să-l facem cât mai mulți dintre noi! Eu mă simt bine când știu că fac bine. Cred că am donat de zece ori până acum”, a spus Liana Bundalici, de 42 de ani.

Terapie pentru suflet

O altă donatoare a mărturisit că donarea de sânge o ajută sufletește.

„Odată ca să-mi înving frica de ace, apoi ca să ajut. După donare, am sentimentul că am făcut o faptă bună, ceea ce mă încarcă sufletește”, a menționat femeia în vârstă de 54 de ani.

„Mă simt bine fizic, sunt doar emoționată. Sper să ajut, de aceea am venit”, a adăugat și Adina Avram, o altă voluntară.

Fiecare donare de sânge salvează minimum două vieți și are avantajul că susține sănătatea organismului, prin faptul că:

E stimulată regenerarea sângelui;

Se reduce excesul de fier din organism;

Scade riscul de boli cardiovasculare.

Campania „Donează sânge, salvează o viață”

Biserica Ortodoxă Română organizează anual, la inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, campania națională „Donează sânge, salvează o viață”.

Aceasta se desfășoară la nivel național și în diaspora. În cei peste 12 ani de campanie, s-au colectat peste 25.000 de litri de sânge.

Foto credit: Primăria Municipiului București

