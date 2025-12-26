Domnul vine să locuiască printre noi, alături de noi, a explicat IPS Nifon în Pastorala de Crăciun

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a explicat, în Pastorala de Crăciun, că prin Întruparea Domnului, omul nu mai este singur în fața încercărilor vieții.

„Domnul a venit la noi pentru a nu ne lăsa niciodată singuri, pentru a ne fi mereu alături, pentru a ne însoți pe toate drumurile vieții, în orice necaz și încercare, în întristare și bucurie, în orice situație prin care trecem”.

„El vine să locuiască printre noi, alături de noi, umplând golurile și distanțele, tot ceea ce ne separă și ne sperie, ne înstrăinează și ne dezbină, pentru că El dărâmă mereu ziduri și construiește punți de dialog și de colaborare”, a subliniat IPS Nifon.

Vindecarea slăbiciunilor

Prin Nașterea Domnului, omul este invitat să devină părtaș la dumnezeire și slăbiciunile existenței sunt vindecate.

„Întruparea este actul desăvârșit al iubirii dumnezeiești, prin care Dumnezeu Se face Om, pentru ca omul să devină părtaș la dumnezeirea Sa. Dumnezeu a intrat în miezul istoriei umane ca Cel care nu încetează să ne dăruiască, întotdeauna, din belșugul iubirii Sale”.

„În teologia creștină, Întruparea reprezintă momentul în care Fiul lui Dumnezeu asumă firea omenească, rămânând totodată Dumnezeu. Prin coborârea Sa în lume, divinul se apropie de om și îi vindecă slăbiciunile din interiorul propriei existențe”, a subliniat ierarhul.

Nașterea Domnului, temeiul civilizației și bucurie universală

Consecințele venirii Domnului în lume depășesc sfera teologiei, modelând civilizația noastră românească și europeană.

„Pe acest adevăr se fundamentează întreaga învățătură creștină, pentru că fără Nașterea Domnului nu ar fi existat Evanghelia, Biserica, Sfintele Taine, civilizația actuală și nici speranța mântuirii. În Betleem, Dumnezeu a deschis drumul către Golgota și către Înviere, arătându-ne că bucuria adevărată se naște din jertfă și din iubire”, a continuat IPS Nifon.

Potrivit Înaltpreasfinției Sale, bucuria Nașterii Pruncului Iisus nu se limitează la un popor sau altul: este universală și cheamă la reconciliere între națiunile lumii.

„Bucuria Nașterii Domnului este universală, deoarece ea cuprinde cerul și pământul, îngerii și oamenii, întreaga creație. Ea reprezintă cel mai puternic argument pentru înnoirea vieții, pentru aprofundarea bucuriei comuniunii credinței și pentru năruirea zidurilor dintre oameni și comunități, dintre țări și popoare”, a transmis Arhiepiscopul Târgoviștei.

Sărbătoarea care cheamă la comuniune

Totuși, există forțe care atentează la fundamentul civilizației creștine, dar antidotul la acestea se regăsește în bucuria Nașterii Domnului la Betleem.

„Într-o lume marcată de numeroase, nedrepte și inutile conflicte și războaie, de aprigi neliniști și tulburări, de sărăcie, de lipsuri, de criză morală, economică și socială, dar și de multiple provocări, cum este aceea a integrării Inteligenței Artificiale în societatea noastră și a găsirii necesarului echilibru în utilizarea spațiului virtual, avem datoria să fim promotori ai încrederii, ai bucuriei, ai bunei înțelegeri și ai păcii, ca cei ce ne împărtășim de darul prezenței lui Dumnezeu în comunitățile noastre parohiale”.

„Mai ales astăzi, când propaganda ideologică asaltează fundamentul civilizației creștine, răpind bucuria și speranța contemporanilor noștri, Nașterea Domnului este sărbătoarea care ne cheamă la solidaritate și comuniune, precum și la aprecierea și aprofundarea valorilor mereu valabile ale Evangheliei lui Hristos”, a subliniat IPS Nifon.

Domnul a venit lume pentru cei smeriți, nu pentru cei puternici

În final, ierarhul face un apel la responsabilitate și la apărarea demnității creștine a fiecărei persoane.

„Prin urmare, mai ales în această perioadă, suntem chemați să trăim credința cu responsabilitate, să apărăm darul vieții și demnitatea fiecărei persoane, să cultivăm pacea și solidaritatea între oameni, să sprijinim educația copiilor și numeroasele nevoi ale tinerilor și, mai ales, să fim aproape de bătrâni, de cei săraci, bolnavi și singuri”.

„Nașterea Domnului ne arată că Dumnezeu vine în lume nu pentru cei puternici, ci pentru cei smeriți, pentru cei care Îl primesc cu inimă curată”, a concluzionat Înaltpreasfinția Sa.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

