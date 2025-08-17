Domnul a arătat o iubire fără margini față de omul în suferință: PS Timotei Prahoveanul la jubileul unei parohii din Mizil

„Domnul a arătat o iubire fără margini față de omul aflat în suferință”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Mizil, județul Prahova, care se află la un moment jubiliar: 160 de ani de la ctitorire.

Evanghelia vindecării lunaticului ne arată atât dragostea lui Dumnezeu, care vindecă copilul, cât și dragostea părinților pentru copiii lor, a spus Preasfinția Sa. De asemenea, ne mai amintește că suntem datori să-i ajutăm pe bolnavi.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Domnul n-a cerut nimănui să vindece bolnavii, dar a cerut să-i ajute, a cerut să-i viziteze. „N-a cerut nimănui să aibă grijă o viață întreagă de un călător, dar a cerut Domnul ca, atunci când un călător se află în preajma noastră, să nu-i închidem ușa”, a explicat Preasfinția Sa.

Mântuitorul Se ascunde în cei care suferă

„Nu ne-a cerut Domnul să mergem la toți cei aflați în temniță, dar măcar la unul vreodată trebuie să mergem, pentru a nu rămâne și noi ca și cei care au spus: Doamne, pe Tine nu Te-am văzut suferind.”

Preasfințitul Părinte Timotei Prahovenaul a mai amintit că „Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Mântuitorul se ascunde până la sfârșitul veacurilor în toți cei care suferă: și în copilul lunatic, și într-un copil bolnav sau un bătrân bolnav de lângă noi, pe care s-ar putea să-l tratăm cu indiferență”.

Vom putea să le oferim sprijin și alinare celor din jur dacă îndeplinim două condiții, a mai explicat ierarhul. Prima este să avem credință, iar a doua este să avem dragoste.

Credința face minuni

„Facem adeseori referire la această expresie a Mântuitorului: dacă am avea credință cât un grăunte de muștar, am putea face lucruri minunate”, a amintit Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Dacă ați văzut vreodată grăuntele de muștar, să știți că este aproape insesizabil în podul palmei. Este insesizabil, iubiți credincioși, nu-l putem observa și totuși din acel grăunte de muștar așezat în pământ iese un copac în care se odihnesc mulțime de păsări. La fel este și cu credința, cât de puțină, ea poate face minuni și poate muta munții.”

Părintele Cleopa muta munții necredinței

Precizând că Sfântul Ioan Gură de Aur considera că apostolii și ucenicii Domnului au făcut lucruri mai importante decât mutarea munților, ierarhul a vorbit despre lucrarea pastoral-misionară a cuvioșilor și mărturisitorilor români din secolul 20.

„În vremea dictaturii comuniste, când clericii nu aveau decât opreliști din partea regimului aflat la putere, unii dintre ei au avut curaj fără margini”, a menționat Preasfinția Sa.

„Așa au fost aici, la București, Părintele Sofian, starețul de la Antim, care, vreme de 40 de ani, sub prigoană, a predicat în fiecare duminică, fără a se teme, sau strălucitul teolog Dumitru Stăniloae, care a scris ca nimeni altul inspirat de Duhul Sfânt. Ce să mai vorbim despre predica Părintelui Cleopa, care muta munții necredinței.”

„Erau atunci, iubiți credincioși, în anumite situații, câte 300-400 de oameni care veneau la chilia lui. Era, repet, în plin regim comunist: drumuri grele, neasfaltate, unii oameni veneau pe jos”, a subliniat ierarhul.

Așadar, când nu putem face un lucru bun, când nu putem ajuta pe cineva, „înseamnă că credința noastră este prea mică, este prea departe de a schimba lucrurile”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Despre dragoste

Credința însă nu este suficientă, dacă nu este completată de iubire: „Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni, ne spune un adevăr mult mai profund, și anume acela că, dacă veți avea credință și veți putea muta și munții, iar dragoste nu aveți, nimic nu sunteți”.

„Să știți că aici Sf. Ap. Pavel face referire și la noi. Privind peste timp, peste veacuri și, iată, peste două milenii, se referă la noi, care suntem nimic, pentru că nu avem dragoste”, a spus ierarhul.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit în încheiere despre dragostea Sf. Gheorghe Pelerinul, cinstit duminică.

„Gândiți-vă la dragostea acestui om, gândiți-vă la râvna lui, gândiți-vă la felul cum petreceau creștinii altădată. Noi, deși locuim în jurul bisericilor, deși avem apartamentele aproape, nici măcar nu venim pentru o jumătate de ceas la biserică. Iar alții, în condiții atât de grele, cum a fost și cazul lui, erau plini de râvnă sfântă.”

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul i-a înmânat Părintelui Paroh Gheorghe Croitoru Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”, acordat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Au primit distincții și credincioșii cei mai implicați în viața parohiei.

Părintele Gheorghe Croitoru a împlinit recent vârsta de 64 de ani și 30 de ani de slujire preoțească.

Foto credit: Alexandru Paraschiv