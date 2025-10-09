Dolj: Elevi și cadre didactice au participat la activități de prevenire a violenței școlare și consumului de droguri

Peste 500 de elevi și cadre didactice din mai multe unități de învățământ din județul Dolj au participat, în ultimele două zile, la activități de informare și prevenire privind violența școlară și consumul de droguri, informează Agerpres.

Acțiunile au fost organizate de polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară, Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și Serviciului Rutier Dolj. Activitățile s-au desfășurat în școli din municipiul Craiova, dar și din localitățile Leu și Zănoaga.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, scopul acestor activități a fost creșterea gradului de siguranță al elevilor și profesorilor, prin conștientizarea importanței unui climat școlar sigur și echilibrat.

Temele abordate au vizat prevenirea infracțiunilor comise cu violență, conștientizarea riscurilor legate de traficul și consumul de substanțe psihoactive, regimul juridic al răspunderii penale și contravenționale în rândul minorilor, precum și consecințele violenței fizice și psihologice, inclusiv ale fenomenului de bullying.

Responsabilitatea înseamnă libertate

De asemenea, polițiștii le-au reamintit elevilor regulile de circulație și importanța adoptării unui comportament responsabil ca pietoni și bicicliști, pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Acțiunile s-au desfășurat în cadrul campaniilor „Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția!”, „Scoate violența școlară din anonimat” și „Traficul de droguri nu e combinație”. În cadrul acestora, a fost subliniată necesitatea semnalării imediate a oricăror comportamente violente sau presiuni legate de consumul de droguri.

Datele IPJ Dolj arată că, în cursul anului 2024, polițiștii din cadrul BCCO Craiova au confiscat 47 de kilograme de metamfetamină, peste un kilogram de cocaină, opt kilograme de canabis, 16 plante de canabis, peste 300 de comprimate de droguri de risc și aproximativ un kilogram de noi substanțe psihoactive.

Foto credit: IPJ Dolj

