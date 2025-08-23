Doi ierarhi români își serbează onomastica: Se află sub ocrotirea Sf. Irineu de Lugdunum

Mitropolitul Irineu al Olteniei și Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei își sărbătoresc în ziua de 23 august ocrotitorul spiritual: pe Sf. Sfințit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (azi, cetatea se numește Lyon, în Franța).

Mitropolitul Irineu al Olteniei

Mitropolitul Irineu al Olteniei a studiat la Institutul Teologic din București (1981-1985). Studiile de doctorat le-a făcut tot în Capitala României, dar și la Institutul Saint Serge din Paris (1987-1990).

Înaltpreasfinția Sa a studiat limba și literatura franceză la Grenoble și limbă engleză la Londra, iar între 1990-1991, a urmat cursuri de arheologie biblică la Ierusalim.

În 2005 a devenit doctor al Universității din Craiova cu teza „Raportul dintre preceptele morale creștine și normele juridice”.

A fost profesor de Istoria Bisericii Universale la Institutul Saint Serge, profesor de Istoria culturii și civilizației bizantine, apoi de Teologie Dogmatică și Teologie Morală la Facultatea de Teologie din Craiova. În 2008 a fost ales decan al Facultății de Teologie din Craiova.

Părintele Mitropolit Irineu s-a călugărit în 1985 la Mănăstirea Frăsinei și a fost hirotonit ierodiacon (1985) și apoi ieromonah (1986).

La 06 septembrie 1991, Sfântul Sinod l-a ales Arhiereu vicar al Episcopiei Râmnicului, fiind hirotonit la 06 octombrie, același an, cu titulatura de Slătineanul.

În 2003 a fost numit secretar al Comisiei speciale pentru canonizarea Sfinților români din cadrul Sfântului Sinod; din 2000 este referent pentru manuale de religie la Comisia Teologică și liturgică a Sfântului Sinod.

A fost ales mitropolit al Olteniei în 8 iulie 2008, fiind înscăunat în 27 iulie, același an.

Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei

Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei a studiat Teologia după ce a efectuat stagiul militar la o unitate de „Vânători de Munte” din orașul Sfântu Gheorghe, județul Covasna (1973-1974).

În vara anului 1978, și-a luat licența în Teologie de la Institutul Teologic de Grad Universitar din București și a intrat în obștea Mânăstirii Sinaia din județul Prahova, unde a fost primit ca frate, de starețul de atunci, protosinghelul Calinic Argatu, actualul Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului.

În același an, a fost tuns în monahism de sărbătoarea Sfintei Parascheva, primind la călugărie numele de Irineu. Peste doi ani, la aceeași sărbătoare (14 octombrie 1980), a fost hirotonit ieromonah. Pe lângă slujirea pastorală, a avut și ascultarea de ghid-muzeograf.

A urmat cursurile de Doctorat la București, între anii 1981-1984, având ca specializare principală Teologia Morală. Între 1985 și 1988 a studiat în America, la Institutul Teologic Prezbiterian din Princeton, New Jersey, unde s-a specializat în Etică socială.

Întors în țară, în 1989 a fost numit preot slujitor la Catedrala Patriarhală din București, a primit rangul de arhimandrit și a fost numit Superior al Așezămintelor ortodoxe românești de la Ierusalim și Iordan și Reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului.

În 1990, a susținut teza de doctorat cu subiectul „Chipul lui Hristos în viața morală a creștinului” fiind declarat Doctor în teologie cu calificativul „excepțional”.

În 30 octombrie 1990, a fost numit de Sfântul Sinod Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. A primit titlul de Bistrițeanul și a fost hirotonit și instalat în catedrala eparhială din Cluj-Napoca, la 21 noiembrie, 1990.

La 5 iulie 2011 a fost ales Arhiepiscop al Alba Iuliei.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro