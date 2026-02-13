DNSC a lansat un ghid privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale și prevenirea manipulării online

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), alături de Poliția Română, Centrul Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații și Asociația de Securitate Cibernetică pentru Cloud – Cloud Security Alliance Romanian Chapter (CSA_RO) au anunțat, joi, lansarea ghidului „Inteligența artificială & manipularea percepției umane”, care privește utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale și prevenirea manipulării online.

Potrivit DNSC, materialul a fost conceput de către specialiști în securitate cibernetică, educație digitală și prevenirea criminalității informatice din cadrul instituțiilor partenere și este disponibil pe site-ul instituției în limbile română, respectiv engleză.

Lansarea ghidului are loc în contextul programului educațional „Analizează – Decide – Acționează” și a fost lansat în contextul săptămânii dedicate activităților de conștientizare, sub egida „Safer Internet Day”.

În acest an, tema săptămânii de conștientizare este „Tehnologie inteligentă, alegeri sigure – Explorarea utilizării responsabile a inteligenței artificiale”.

Ajutor în depistarea conținutului fals

Ghidul explică, pe înțelesul tuturor, cum pot fi recunoscute conținuturile false create cu ajutorul inteligenței artificiale (deepfake), mesajele generate automat sau încercările de manipulare care exploatează emoțiile.

În același timp, documentul oferă recomandări practice și reguli simple de igienă digitală.

Scopul lor este să îi ajute pe utilizatori să identifice riscurile, să verifice corect informațiile și să își dezvolte gândirea critică.

