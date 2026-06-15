Distincție și daruri la parohia de limbă daneză din Copenhaga: PS Macarie i-a oferit parohului Crucea Nordului

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la parohia de limbă daneză din Copenhaga care este pusă sub ocrotirea Acoperământului Maicii Domnului și aflată sub jurisdicția canonică a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.

Cu acest prilej, ierarhul i-a oferit Părintelui Paroh Paul Sebbelov și soției sale, prezbitera Birgita, „Crucea Nordului”, cea mai înaltă distincție din eparhie.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Macarie a subliniat importanța mărturisirii dreptei credințe, a păstrării unității Bisericii și a cultivării dragostei față de Dumnezeu și față de aproapele, îndemnând pe toți cei prezenți să rămână statornici pe calea vieții în Hristos.

La final, după înmânarea distincției, Preasfinția Sa a oferit Părintelui Paroh și icoana Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, care s-a încadrat în tematica Duminicii Sfinților Români.

Sfinții români convertesc străinii la Ortodoxie

„Acum, când îi sărbătorim pe sfinții neamului nostru, vă ofer această icoană a Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, să vă însoțească, să vă sprijine și să vă acopere în toată vremea. Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihătria săvârșesc multe minuni cu cei care sunt în întunericul necunoștinței și Îl caută pe Dumnezeu”, a spus Părintele Episcop Macarie.

Preasfinția Sa a relatat că, recent, un tânăr din Groenlanda a descoperit pe internet învățăturile Cuviosului Cleopa și, când a văzut îndemnul lui, Mânca-v-ar Raiul, tradus în engleză May Heaven consume you, și a rămas foarte impresionat.

„A căutat mai mult, a găsit și Episcopia noastră, a Europei de Nord, am intrat în legătură cu el, a urmat o cateheză online și apoi l-am căutat în îndepărtata Groelandă și l-am botezat, iar la botez a primit numele Sfântului Cuvios Cleopa, cum au primit și mulți alți convertiți la Ortodoxie”, a spus ierarhul.

Ziua s-a încheiat cu daruri oferite de părintele episcop copiilor și credincioșilor prezenți la slujbă.

Parohia daneză „Acoperământul Maicii Domnului” are și o filie la Aarhus. Mai multe informații pentru credincioșii de limbă daneză se găsesc pe site-ul comunității.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord