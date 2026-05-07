Directoratul Național de Securitate Cibernetică oferă patru sfaturi practice pentru protecția împotriva phishingului

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, într-o postare de pe pagina de Facebook, asupra pericolului reprezentat de phishing și oferă patru sfaturi concrete pentru protecția împotriva acestui fenomen nociv.

În primul rând, utilizatorii sunt îndemnați să verifice foarte bine adresa sau adresele care trimit mesaje, deoarece atacatorii folosesc adrese asemănătoare cu cele oficiale.

În al doilea rând, DNSC avertizează să nu dăm apăsăm pe link-uri necunoscute, pentru că în spatele acelei adrese poate fi un site fals care încearcă să fure datele utilizatorilor.

Este foarte important să nu trimitem informații confidențiale prin intermediul e-mail, pentru că nicio bancă sau instituție oficială nu va cere date sensibile în acest mod.

Nu în ultimul rând, trebuie să verificăm gramatica și tonul mesajului, pentru că de multe ori atacatorii folosesc un limbaj plin de erori sau într-un ton urgent, nepotrivit unei instituții oficiale.

DNSC încheie cu îndemnul la atenție față de orice mesaj ce pare suspect.

Ce este phishingul

Phishing este o metodă de fraudă online prin care atacatorii încearcă să obțină informații sensibile, precum parole, date bancare sau coduri de autentificare, pretinzând că sunt persoane sau instituții de încredere.

De cele mai multe ori, atacul vine sub forma unui e-mail, mesaj sau site fals care imită aspectul unei bănci, al unei rețele sociale sau al unui serviciu cunoscut.

Scopul phishingului este manipularea victimei pentru a furniza voluntar date confidențiale sau pentru a accesa un link malițios. Atacatorii folosesc tehnici de inginerie socială, cum ar fi mesaje urgente, avertismente false sau promisiuni atractive, pentru a crea presiune și a determina reacții rapide. Uneori, aceste atacuri pot instala și programe periculoase pe dispozitivul utilizatorului.

Phishingul reprezintă una dintre cele mai răspândite forme de criminalitate cibernetică și afectează atât persoane fizice, cât și companii.

