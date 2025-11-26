Dialogul ortodox-luteran continuă: Pregătiri pentru sesiunea plenară din 2026

Comisia Mixtă Internațională de Dialog Teologic între Federația Luterană Mondială (FLM) și Bisericile Ortodoxe s-a reunit săptămâna trecută la Strasbourg, pentru a pregăti sesiunea plenară programată în mai 2026.

Reuniunea a avut loc, în perioada 16-18 noiembrie, la Institutul de Studii Ecumenice din Strasbourg, instituție a Federației Luterane Mondiale care găzduiește de peste șase decenii activități de cercetare și dialog teologic.

Lucrările au fost co-prezidate de Episcopul Johann Schneider (Biserica Evanghelică din Germania Centrală), din partea FLM, și de Înaltpreasfințitul Părinte Chiril, Mitropolitul de Krini (Patriarhia Ecumenică), din partea Bisericilor Ortodoxe.

La întâlnire a participat și părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București și reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române.

Sinodalitate și primat

Pe parcursul celor trei zile, membrii comitetului pregătitor au dezvoltat proiectul de Declarație început la întâlnirea plenară din Cipru (2025), concentrându-se pe tema sinodalității și a primatului în tradițiile ortodoxă și luterană.

Prezentările au abordat fundamentul baptismal al sinodalității și primatului din perspectivă ortodoxă, fundamentul euharistic al sinodalității în viziunea luterană, modul în care autoritatea și procesul decizional funcționează la nivel local, regional și universal în cele două tradiții.

Între vorbitori s-au numărat din partea Bisericilor Ortodoxe și Preasfințitul Părinte Damaschin, Episcop de Haapsalu (Patriarhia Ecumenică – Biserica Ortodoxă a Estoniei). Delegația FLM a fost compusă din Jennifer Wasmuth, Heta Hurskainen și Dirk Lange.

Dinamica dialogului

Profesorul Dirk Lange, secretar adjunct pentru relații ecumenice al FLM, a subliniat dinamica dialogului, afirmând că ambele părți „s-au provocat reciproc să exploreze fundamentele teologice ale propriilor convingeri prin prisma partenerului de dialog”, ceea ce a dus la prezentări „utile și provocatoare”.

Pe lângă sesiunile de lucru, participanții au vizitat Biserica „Sf. Toma” din Strasbourg, cunoscută drept „Catedrala Protestantismului”, unde au slujit, de-a lungul timpului, reformatorul Martin Bucer și teologul Albert Schweitzer, laureat al Premiului Nobel.

Comitetul a stabilit ca a doua sesiune plenară a celei de-a 19-a runde de dialog să aibă loc la Sète, Franța, în perioada 10–16 mai 2026, unde vor fi discutate teme precum receptarea Sinoadelor Ecumenice, autocefalia și dimensiunea pnevmatologică a sinodalității și primatului.

Foto credit: Institutul de Studii Ecumenice din Strasbourg