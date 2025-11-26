Dialogul ortodox-luteran continuă: Pregătiri pentru sesiunea plenară din 2026

Comisia Mixtă Internațională de Dialog Teologic între Federația Luterană Mondială (FLM) și Bisericile Ortodoxe s-a reunit săptămâna trecută la Strasbourg, pentru a pregăti sesiunea plenară programată în mai 2026.
Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind situația din Mitropolia Basarabiei
În ziua de miercuri, 3 iunie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfântul Sinod…
Teologie și mărturie creștină în dialog: Tema sfințeniei a fost dezbătută la un simpozion de la Mănăstirea Neamț
Tema sfințeniei s-a aflat în centrul dezbaterilor din cadrul unui simpozion găzduit în perioada 1–3 iunie de Mănăstirea Neamț. Evenimentul, ajuns la a 2-a ediție, s-a intitulat „Teologie și mărturie creștină în dialog”. Manifestarea academică…
Jurnal de la înmormântarea Sf. Elisabeta: „Am văzut de câtă avere are nevoie un călugăr – un colț de mantie în care să fie înfășurat”
Săptămâna aceasta va avea loc proclamarea canonizării Sfintei Elisabeta de la Pasărea și prima sărbătoare a cuvioasei. Agenția de știri Basilica a primit mărturia unei surori din obștea mănăstirii prahovene Cornu, care a consemnat în…
Patriarhul Daniel felicită Parohia „Sf. M. Mc Gheorghe” din Hârja, pentru două decenii de filantropie neîntreruptă
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis miercuri un mesaj de felicitare la deschiderea Simpozionului Național „Tradiție și continuitate la Așezământul de la Hârja. 20 de ani de slujire neîntreruptă a vârstnicilor vulnerabili”. Părintele Patriarh Daniel…
Au început înscrierile pentru examenul de Bacalaureat: Când au loc primele probe
Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, înscrierile pentru prima sesiune de Bacalaureat au început marți și se desfășoară până joi. Evaluarea competențelor va debuta în data de 8 iunie, urmând ca în 3…