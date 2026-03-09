Dialog între teologie și știință la Mănăstirea Nicula: Despre vocație în epoca digitală

Comunitatea „Tehnica Vieții” organizează la Mănăstirea Nicula din județul Cluj întâlnirea de primăvară dedicată specialiștilor din domeniile tehnice și IT, studenților și tuturor celor interesați de dialogul dintre știință și valorile credinței creștin-ortodoxe.

Potrivit unui comunicat de presă, evenimentul va avea ca temă „Meserie sau vocație? Repere pentru epoca digitală” și își propune să ofere participanților un spațiu de reflecție asupra echilibrului dintre performanța profesională și sensul existențial, într-un program care îmbină rigoarea tehnică cu dimensiunea spirituală.

Programul întâlnirii va începe vineri când participanții sunt așteptați la mănăstire. În a doua zi, după Sfânta Liturghie, va avea loc o conferință susținută de părintele Răzvan Ionescu.

„Într-o epocă digitală care recompensează viteza și performanța, riscul este să pierdem conexiunea cu sensul. Trebuie să ne întrebăm: ne limităm la a practica o meserie sau răspundem unei vocații?”, a declarat părintele.

Seara, după conferință, va avea loc Slujba de Priveghere, iar evenimentul se va încheia duminică, atunci când se va desfășura o sesiune finală de concluzii.

Participarea este gratuită, iar cazarea și masa sunt oferite de Mănăstirea Nicula. Pentru înscrieri și informații suplimentare, organizatorii invită doritorii să acceseze pagina comunității „Tehnica Vieții”.

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