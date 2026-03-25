Dezbateri și ateliere pro-viață la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași

Studenții și cadrele didactice de la specializarea Teologie Ortodoxă – Asistență Socială a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași au organizat în Luna pentru Viață 2026 mai multe dezbateri și ateliere de formare, sub deviza „Solidaritate pentru amândoi”, tema Marșului pentru Viață din acest an.

A doua ediție a dezbaterii „Dreptul la viață vs. drepturile individuale”, organizată în cadrul Cercului de Asistență Socială „Mitropolit Pimen Georgescu”, a reunit studenți ai specializării și beneficiari ai Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” din Iași, coordonați de asistentul social Ionela Brînză-Abunei, oferind un cadru prielnic de întâlnire între entuziasmul tinereții și înțelepciunea vârstei înaintate.

Dezbatere intergenerațională

Din perspectivă pedagogică și socială, interacțiunea a contribuit la dezvoltarea capacității de argumentare și de ascultare a studenților, ambele constituind competențe esențiale în practica asistenței sociale.

La rândul lor, vârstnicii au oferit mărturii de viață care au depășit bariera convențională a interacțiunii, viața revelându-se ca o realitate marcată de suferință, dar și de nădejde.

Cum sprijini femeile însărcinate

Workshopul „Cum să sprijin viața?”, ajuns și el la a doua ediție, a adus în prim-plan dimensiunea aplicativă a formării studenților.

Invitatele, Maria Bodale și Bianca Cîrdei, de la Studenți pentru Viață Iași, au oferit exemple concrete de intervenție în sprijinul femeilor aflate în criză de sarcină, subliniind că ocrotirea vieții nu se reduce la declarații, ci presupune asumare, competență și disponibilitate de a fi alături de cel aflat în nevoie.

Un aspect important al întâlnirii l-a constituit clarificarea conceptelor – pro-viață, pro-alegere, pro-avort și anti-avort –, fapt care a contribuit la dezvoltarea unei gândiri ferite de simplificări ideologice.

Exercițiile aplicative au evidențiat rolul esențial al asistentului social în interacțiunea cu femeile aflate în criză de sarcină, accentuând ideea conform căreia credința autentică se exprimă prin fapte de sprijin real.

Atelier de creație

Dimensiunea simbolică și creativă a Lunii pentru Viață a fost evidențiată prin atelierul creativ „Viața ca dar”, ediția a II-a. Reuniți în grupe de lucru, studenții și seniorii Centrului de zi pentru persoane vârstnice „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” din Iași au realizat materiale vizuale destinate participării la Marșul pentru Viață 2026 Iași, transformând actul artistic într-un mijloc de mărturisire a solidarității pro-viață.

Evenimentele s-au desfășurat cu binecuvântarea părintelui decan, conf. univ. dr. Cezar Paul Hârlăoanu, sub coordonarea lect. univ. dr. Polixenia Nistor și a asist. univ. drd. Oana-Andreea Neagu.

„Privite în ansamblu, aceste activități construiesc un model educațional integrativ, specific domeniului asistenței sociale în context teologic”, transmit reprezentanții facultății. „Studenții nu sunt formați doar ca profesioniști, ci ca persoane capabile să răspundă, în mod responsabil și empatic, provocărilor societății contemporane.”

Sursa foto: Doxologia.ro