Descoperire importantă în cetatea Histria: Peste 40 de monede și podoabe antice care vor face parte din Tezaurul național

Peste 40 de monede și podoabe antice au fost descoperite în situl arheologic cetatea Histria, a informat, sâmbătă, Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).

Potrivit instituției, artefactele au aparținut unei familii importante de la mijlocul secolului al II-lea – mijlocul secolului al III-lea î.Hr și au fost descoperite în locuința acesteia, care a fost incendiată în perioada romană.

Importanța familiei pentru comunitatea vremii este reliefată de felul în care este descrisă locuința: somptuoasă, cu pavaje din calcar și pereți cu tencuială pictată.

Arheologii de la MNIR consideră acest tezaur are caracteristici ce vor determina clasarea în categoria Tezaur a patrimoniului cultural național. La finalul acestei săptămâni, obiectele au fost aduse în laboratorul de restaurare al Muzeului Național de Istorie a României, intrând în colecțiile acestuia.

Urmează a se decide când vor fi disponibile publicului pentru vizionare.

Un secol de cercetare arheologică

Începutul cercetărilor arheologice în cuprinsul sitului Histria datează încă din anul 1914, iar acestea se desfășoară în prezent sub coordonarea Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din București, în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, Muzeul Național de Istorie a României, Universitatea din București – Facultatea de Istorie și Universitatea Ovidius din Constanța.

„Muzeul Național de Istorie a României, cu o echipă formată din Adela Bâltâc, Paul Damian, Virgil Apostol și Eugen Paraschiv-Grigore, are un sector de cercetare distinct în cuprinsul sitului, unde realizează – cu finanțare proprie – săpături arheologice din anul 2000 și până astăzi, obiectivul acestora fiind studierea epocii romane timpurii la Histria”, menționează sursa citată.

Foto credit: Muzeul Național de Istorie a României