Preoți din Iași au participat la un curs de leadership și comunicare

Preoți din Arhiepiscopia Iașilor au luat parte la un curs de leadership și comunicare, coordonat Andy Szekely la finalul săptămânii trecute. Evenimentul a avut loc la Centrul de Evenimente „Agora”.

Cu o bogată experiență în domeniul comunicării, invitatul special le-a oferit clericilor tehnici specifice și informații folosite de vorbitorii publici pentru a capta și menține atenția credincioșilor din biserică.

Conectarea cu ascultătorii, actualizarea și umanizarea limbajului, schimbarea perspectivei, sintetizarea mesajului și autenticitatea vocii au fost temele pe care specialistul le-a adus în atenția preoților.

Scopul evenimentului a urmărit consolidarea deprinderilor necesare pentru a transmite corect mesajul evanghelic.

Trăirea personală

Într-o lume aflată în continuă schimbare, Andy Szekely le-a spus preoților că cea mai importantă este starea lăuntrică, deoarece modul de a vorbi și transmite informații reflectă credibilitatea.

Potrivit oratorului, nu se recomandă ca predica să fie un simplu monolog teoretic, ci conectare dintre preot și comunitatea din biserică. Autenticitatea modului de exprimare prin tonalitate, limbaj clar și empatic reprezintă o cale de comunicare eficientă.

Conștientizarea în slujire

Formatorul a punctat importanța conștientizării posturii de slujitor. Datoria preotului în parohie este de a urma modelul Mântuitorului Iisus Hristos prin slujire.

În cadrul sesiunii de formare, au fost prezentate și instrumente tehnice utile în oratorie, precum: folosirea strategică a pauzei, vorbitul în șoaptă, modelarea tonului vocii, introducerea unor cuvinte-cheie reper și utilizarea pildelor și a povestioarelor cu tâlc.

Pentru o înțelegere mai profundă, preoților le-a fost prezentat și principiul 4MAT, care este alcătuit din patru întebări ajutătoare. Una dintre principalele întrebări la care trebuie să răspundă un discurs este „De ce?”, pentru că aceasta contribuie la conectarea cu motivația ascultătorului, explicându-i de ce este important subiectul pentru viața sa.

La final, participanții au realizat că eficiența lucrării misionare este strâns legată de capacitatea preotului de a cunoaște și înțelege comunitatea pe care o păstorește. De asemenea, formatorul a subliniat că dezvoltarea duhovnicească a unei parohii se realizează prin puterea exemplului și prin capacitatea de a îi apropia de Hristos atât pe noii membri ai parohiei, cât și pe cei care se află departe de viața Bisericii.

Foto credit: Doxologia.ro