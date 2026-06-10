Episcopul Ignatie a subliniat contribuția Sf. Chiril al Alexandriei în apărarea credinței ortodoxe

Episcopul Ignatie al Hușilor a subliniat marți contribuția Sf. Chiril al Alexandriei în apărarea credinței ortodoxe. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Vaslui.

Preasfinția Sa a arătat rolul decisiv al marelui ierarh alexandrin în formularea și apărarea învățăturii de credință despre Mântuitorul Iisus Hristos.

„Sfântul Chiril al Alexandriei este cel căruia noi îi datorăm mărturisirea, limpezirea adevărului de credință potrivit căruia în Iisus Hristos este o singură Persoană”.

Mărturisirea credinței s-a datorat formării sale riguroase: „S-a născut într-o familie înstărită, de oameni foarte culți; el însuși vorbea în mod curent limbile greacă și latină, s-a bucurat de o pregătire intelectuală extraordinară, lucru care se vede cu multă pregnanță din scrierile pe care noi le avem”.

Ierarhul a amintit și contribuția Sfântului Chiril la Sinodul al III-lea Ecumenic de la Efes, din anul 431, fiind vocea „celor care mărturisesc dreapta credință, cea care este fidelă și-n conformitate deplină cu revelația dumnezeiască, cu ceea ce noi avem în Sfintele Scripturi”.

Învățătura Sfântului Chiril al Alexandriei

Totodată, Episcopul Hușilor a arătat importanța învățăturii Sfântului Chiril despre Sfânta Euharistie, evidențiind legătura dintre împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului și dobândirea vieții veșnice.

„El este cel care insistă asupra faptului că noi, ori de câte ori ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui Hristos, suntem infuzați de viața cea veșnică”.

Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să participe cu mai multă conștiință la Sfânta Liturghie și la viața sacramentală a Bisericii.

„Ori de câte ori participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ar trebui să avem această conștiință că devenim părtași vieții veșnice, că ne umplem de lumina cea dumnezeiască, de însăși viața lui Hristos atunci când ne împărtășim cu Trupul și Sângele Lui”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Ignatie l-a hirotonit diacon pe teologul Rareș Daniel Ilie, pe seama Parohiei Coșești.

Foto credit: Episcopia Hușilor