Prin muzică, teatru și poezie, seminariștii din Oradea au atras atenția asupra pericolului traficului de persoane

Elevii Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea au atras atenția asupra pericolului traficului de persoane prin intermediul muzicii, teatrului, dansului și al poeziei. Evenimentul a avut loc marți la Teatrul Regina Maria din Oradea.

Manifestarea a reprezentat momentul central al implicării instituției de învățământ în Campania Națională de Informare și Prevenire a Traficului de Persoane, proiect susținut de International Orthodox Christian Charities (IOCC) Romania și Federația Filantropia a Patriarhiei Române.

La eveniment au participat Episcopul Sofronie al Oradiei, profesorii și elevii liceului, pr. Laurențiu Lazăr, președintele Asociației Filantropia Oradea, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Bihor, Claudia Preduț, reprezentant al Federației Filantropia a Patriarhiei Române și Alexandra Mararu, manager de proiect din partea IOCC România.

Programul artistic a debutat cu piese corale, laice și religioase, interpretate de Corul „Diacon Nicolae Firu” al liceului, dirijat de pr. Ștefan-Alexandru Lakatos.

Punctul central al evenimentului l-au constituit proiecția unui material video realizat de elevi, urmat de o scenetă. Cele două reprezentanții au ilustrat mecanismele prin care traficul de persoane se poate ascunde în spatele unor promisiuni aparent inofensive și al unor relații construite pe manipulare și înșelăciune.

La finalul evenimentului, participanții au fost invitați să se implice într-un flash mob, desfășurat pe platoul din Piața Ferdinand. Elevii ciclului primar ai liceului au deschis momentul printr-un dans plin de energie și bucurie, invitându-i apoi să li se alăture pe colegii proveniți din celelalte unități de învățământ participante.

Foto credit: Episcopia Oradiei