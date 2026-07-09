Descoperire arheologică în nordul Italiei: O biserică paleocreștină iese la lumină după 1.600 de ani

O amplă bazilică paleocreștină cu o vechime de 1.600 de ani, necunoscută până în prezent, a fost descoperită în orașul italian Oderzo, în provincia Treviso din nordul Italiei.

Potrivit unui reportaj realizat de Archaeo Reporter, descoperirea a fost făcută în zona fostei pescării din orașul Oderzo, în urma cercetărilor arheologice preventive începute în noiembrie 2025, înaintea unui proiect de construire a unor noi imobile.

Săpăturile au scos la lumină o amplă sală cu trei nave, ziduri monumentale, morminte și pardoseli din mozaic policrom, iar specialiștii consideră că vestigiile ar putea aparține celei mai vechi biserici creștine cunoscute până acum în oraș.

O surpriză incredibilă

Prezentarea rezultatelor preliminare a avut loc în cadrul unei întâlniri publice organizate la Oderzo, unde primarul Maria Scardellato a subliniat că descoperirea „este cu adevărat o surpriză incredibilă pentru Oderzo”.

Reprezentanta Superintendenței pentru Arheologie, Maria Cristina Vallicelli, a mărturisit că amploarea descoperirii i-a surprins chiar și pe specialiști: „Nu ne-am fi așteptat niciodată să găsim ceea ce am descoperit în realitate”.

Cercetările sunt coordonate de arheologul Simone Colucciello, care a explicat că primele indicii au fost doar câteva tessere albe și negre, însă extinderea săpăturilor a schimbat radical perspectiva asupra sitului: „Am început să ne gândim că ne aflăm în fața unui edificiu, a unei biserici. Nu aveam încă nicio idee cât de mare era”.

Bazilică de peste 1.600 de ani

Bazilica este datată provizoriu între sfârșitul secolului al patrulea și începutul secolului al cincilea, pe baza planului construcției și a analogiilor stilistice cu mozaicurile descoperite la Concordia Sagittaria și Aquileia.

Edificiul impresionează prin zidurile groase de până la 1,20 metri, păstrate pe alocuri până la trei metri înălțime, precum și prin tehnica de construire, fundațiile fiind realizate pe piloni din lemn înfipți în solul aluvionar. Probele prelevate vor fi analizate prin metoda radiocarbonului pentru o datare mai precisă.

Printre cele mai spectaculoase descoperiri se numără mozaicurile policrome, decorate cu octogoane, noduri ale lui Solomon, motive vegetale, cercuri concentrice și ornamente geometrice, precum și tessere din pastă de sticlă, care indică un ansamblu decorativ de mare valoare.

Arheologii au identificat și posibile elemente ale prezbiteriului, alături de un spațiu care ar fi putut servi drept atelier și depozit pentru materialele folosite la construirea și decorarea bazilicii.

Continuarea cercetărilor

În exteriorul edificiului au fost descoperite patru morminte, iar cercetătorii vor efectua analize antropologice, izotopice și genetice pentru a stabili vârsta, sexul și originea persoanelor înhumate. În paralel, săpăturile continuă în nava nordică, unde au fost deja identificate noi porțiuni de mozaic și alți piloni din lemn.

Referindu-se la importanța descoperirii, Maria Cristina Vallicelli a afirmat: „Scriem o nouă și importantă pagină din istoria orașului Oderzo în perioada Antichității târzii” și a adăugat că este vorba despre „primul lăcaș de cult creștin cunoscut și descoperit până acum în oraș”.

Autoritățile locale pregătesc deja un proiect de conservare și valorificare a sitului, care va permite vizitatorilor să admire o parte importantă a bazilicii și a mozaicurilor, transformând descoperirea într-un nou reper al patrimoniului arheologic din nordul Italiei.

Foto credit: Facebook / Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno