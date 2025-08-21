Descoperă Brașovul de altădată printr-o serie de fotografii expuse la Biblioteca Județeană!

Cu ocazia Zilei Mondiale a Fotografiei, Biblioteca Județeană „George Barițiu” propune vizitatorilor descoperirea Brașovului, la împlinirea a 790 de ani de existență, prin albume, fotografii și cărți poștale.

Deși vernisajul „Descoperă Brașovul” a avut loc marți, expoziția va putea fi vizitată de luni până vineri, între orele 08:00 – 20:00.

Fotografia este mai mult decât o simplă captare a realității, fiind un mijloc de expresie, o modalitate de a documenta istoria și o punte emoțională între generații. Vizitatorii vor putea admira ghiduri turistice, publicații de epocă, albume, fotografii și cărți poștale ce surprind farmecul Brașovului de altădată.

Brașovul de altădată

Documentele istorice arată că orașul era înconjurat de până la trei centuri de ziduri, șapte bastioane și 28–32 de turnuri. Fragmente ale acestora sunt vizibile și astăzi, mai ales în zonele „După Ziduri” și sub Tâmpa.

Cea mai importantă clădire a cetății, construită până la sfârșitul secolului al XVI-lea, a primit numele actual după marele incendiu din 1689. Tot aici, Johannes Honterus a înființat prima școală umanistă din Transilvania.

Trei porți mari fortificate conectau cetatea cu regiunile învecinate: Poarta de pe strada Republicii (acces din Moldova și Secuime), Poarta de pe strada Mureșenilor (acces din Țara Românească, Făgăraș, Valea Oltului), Poarta Ecaterinei (acces spre Șcheii Brașovului).

Alte porți mai mici, Poarta Târgul Cailor sau Poarta Șchei, au existat temporar în secolele XIX–XX.

Brașovul de azi

Printre cele mai cunoscute atracții se numără astăzi Piața Sfatului, centrul istoric al orașului, Strada Sforii, una dintre cele mai înguste străzi din Europa, Muntele Tâmpa, cu priveliști spectaculoase asupra orașului, și impunătoarea Biserică Neagră, un simbol al arhitecturii gotice din sud-estul Europei.

Aici au trăit și scris numeroși artiști. De la Ștefan Baciu, Luca Caragiale, Sextil Puşcariu, Johann Gott şi Andrei Mureşan la Christian W Schenk.

Cetatea Râșnov, Poiana Brașov și Castelul Bran sunt doar câteva dintre destinațiile apropiate care atrag anual mii de turiști. Pe lângă obiectivele istorice și naturale, Brașovul se remarcă și prin evenimentele culturale organizate pe tot parcursul anului, dar și prin gastronomia locală, influențată de tradițiile transilvănene.

Foto credit: Biblioteca Județeană „George Barițiu”