Deschiderea Simpozionului „Dumitru Stăniloae” la Iași: Maica Domnului este un reper teologic pentru lumea contemporană

Tema dedicată Maicii Domnului și relevanței sale pentru lumea contemporană se află în centrul celei de-a 13-a ediții a Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae”, deschis marți la Iași.

Evenimentul a avut loc în Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu și a reunit profesori de teologie, cercetători și specialiști din țară și din străinătate. La deschiderea oficială au participat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Desfășurat în contextul Anului omagial 2026 din Patriarhia Română, simpozionul propune tema „Binecuvântată ești Tu între femei! Maica Domnului: maică, fecioară, îndrumătoare”, aducând în atenția publicului personalitatea și lucrarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii

În cadrul ceremoniei, Mitropolitul Teofan a transmis un cuvânt de binecuvântare în care a evidențiat rolul Maicii Domnului în istoria mântuirii: „Maica Domnului este răspunsul uman desăvârșit la iubirea lui Dumnezeu, mărturisește Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”.

„Prin răspunsul său: Fie-mi mie după cuvântul tău, Maica Domnului a devenit vas ales pentru întruparea Fiului lui Dumnezeu, pentru venirea lui Dumnezeu la cea mai adâncă apropiere de om”, a afirmat IPS Teofan.

Înaltpreasfinția Sa a adăugat că „fără răspunsul Maicii Domnului, calea omului spre unirea cu Izvorul Vieții, cu Dumnezeu, ar fi rămas închisă”.

Familia, spațiu al demnității umane

Ciprian-Vasile Olinici, Secretar de Stat pentru Culte, a evidențiat dimensiunea culturală și socială a temei propuse: „Depășește o dimensiune strict religioasă, având, în același timp, profunde implicații culturale și sociale, mai ales în ceea ce privește familia, demnitatea femeii și solidaritatea între generații”.

„Familia devine primul spațiu al demnității umane; este locul în care omul învață că viața nu este doar o competiție, ci și o relație, nu doar autonomie, ci și responsabilitate, nu doar drept, ci și datorie”, a subliniat Secretarul de Stat pentru Culte.

Părintele Paul-Cezar Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, a explicat că ediția din acest an urmărește să readucă în atenția societății modelul feminin prin excelență al creștinătății: „Maica Domnului, cea care devine pildă de viețuire, ascultare și smerenie pentru întreaga lume creștină”.

„Alegerea noastră s-a dovedit a fi una inspirată în contextul societății și al lumii contemporane — o lume frântă și dezbinată, o lume a conflictelor și a urii, o lume care are nevoie, credem noi, de exemplul și de rugăciunea Maicii Domnului”, a spus părintele decan.

Programul Simpozionului

Programul manifestării include trei zile de dezbateri academice, conferințe și sesiuni de comunicări științifice. Organizatorii și-au propus, de asemenea, publicarea unui volum colectiv în limbile română și engleză și constituirea unui grup de lucru dedicat cercetării interdisciplinare.

Simpozionul Internațional „Dumitru Stăniloae” este organizat anual de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Programul detaliat poate fi consultat pe site-ul oficial.

Foto credit: Doxologia.ro / Oana Nechifor