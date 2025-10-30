Departamentul pentru Românii de Pretutindeni sprijină construcția bisericii de lemn a parohiei din Settimo Torinese

Parohia „Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu” din Settimo Torinese, Italia, continuă lucrările la biserica de lemn cu hramul „Izvorul Tămăduirii” cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), anunță Episcopia Italiei.

Cu sprijinul DRP, parohia a reușit să continue lucrările de amenajare, finisare și dotare a sfântului lăcaș, care va deveni un spațiu duhovnicesc pentru toți românii din zonă.

Astfel, noua biserică va deveni un simbol al legăturii vii dintre românii din diaspora și țara-mamă și va contribui la întărirea legăturilor dintre membrii comunității locale.

De asemenea, precizează Episcopia Italiei, biserica de lemn construită în stil tradițional românesc, va reflecta frumusețea credinței ortodoxe și a sufletului românesc pe pământ italian.

Scurt istoric

Parohia „Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu” din Settimo Torinese a fost înființată în 2017, pentru a răspunde nevoilor pastoral-misionare ale credincioșilor români din zonă.

Pentru început, slujbele s-au săvârșit într-un lăcaș pus la dispoziție de către parohia San Giuseppe Artigiano din localitate.

Piatra de temelie a noii biserici de lemn a fost pusă în vara anului trecut.

Foto credit: Episcopia Italiei