Departamentul pentru Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat o tabără pentru copiii ucraineni

Departamentul pentru Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat, în colaborare cu Uniunea Ucrainenilor din România, prima ediție a „Taberei Bucuriei” dedicată copiilor din comunitatea etnică ucraineană.

Evenimentul s-a desfășurat, în perioada 25–26 august, în Parohiile Rogojesti și Sinăuți din județul Botoșani și a reunit tineri și copii din cele două sate situate în apropierea graniței.

Tabăra a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de preoții parohi ai celor două comunități. Au participat tinerii beneficiari ai taberei și voluntarii care au ajutat la organizare.

Părintele Protopop Ionuț Apetrei le-a promis tinerilor o călătorie spre redescoperirea de sine în în cadrul taberei, iar Victor Semciuc, reprezentant al Uniunii Ucrainenilor din România, a subliniat colaborarea și sprijinul reciproc dintre Biserică și comunitate.

Ateliere educative

Tinerii au participat la ateliere, dezbateri și momente de reflecție, cel mai apreciat fiind atelierul „The Social Dilemma – dependența digitală”.

Participanții au dialogat au pus întrebări și au problematizat aspecte sociale actuale, învățând să privească realitatea prin prisma credinței și a responsabilității personale.

Tabăra a devenit astfel un spațiu de formare și comunicare, în care tinerii au fost provocați să-și exprime ideile și să descopere soluții la problemele generației lor.

Distracție și recreere

Programul a fost îmbogățit cu numeroase ateliere de lucru manual, activități recreative, jocuri și momente de comuniune, care au adus multă veselie și apropiere între participanți. Între rugăciune, dialog și joc, copiii și tinerii au descoperit frumusețea de a fi împreună și de a crește în lumina credinței.

„Tabăra Bucuriei” nu a fost doar o simplă experiență de vacanță, ci un adevărat popas de formare duhovnicească, socială și culturală – un început cu bucurie pentru proiectele Departamentului Minorități în rândul comunității ucrainene.

Foto credit: Arhiepiscopia Iașilor – Departamentul Minorități