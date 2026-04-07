VIDEO: Denia din Sfânta și Marea Miercuri la Catedrala Patriarhală

Denia din Sfânta și Marea Miercuri de la Catedrala Patriarhală a fost transmisă live de Trinitas TV și poate fi urmărită pe Youtube și pe paginile de Facebook Trinitas TV, Radio Trinitas și Agenția de știri Basilica.

Evanghelia care s-a citit marți seara (Ioan 12, 17-50) arată intensificarea conflictului dintre mai-marii cărturarilor și fariseilor, pe de o parte, și Iisus pe de altă parte.

În această Evanghelie, Iisus prevestește: acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Iar Eu, când Mă voi înălța de pe pământ, îi voi trage pe toți la Mine. Apoi, în Evanghelie, se precizează: „Iar aceasta zicea arătând cu ce moarte avea să moară” (Ioan 12).

„În Sfânta și Marea Miercuri, în timpul Liturghiei Darurilor înainte sfințite, după ce preotul a ridicat darurile de pe Sfânta Masă, mai rostește pentru ultima dată rugăciunea de pocăință a Sfântului Efrem Sirul. Aceasta este ultima Liturghie a darurilor înainte sfințite întrucât în Sfânta și Marea Joi Hristos cheamă la Cina cea de Taină pe cei care s-au curățit de păcate prin post și pocăință”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în volumul Foame și sete după Dumnezeu, Ed. Basilica, București, 2010.

„Numai prin post și pocăință ne putem apropia de Cina cea de Taină, ea fiind anticipare a jertfei lui Hristos, întrucât Paștele nostru Hristos S-a jertfit pentru noi”, a adăugat Preafericirea Sa.

Ce sunt Deniile

Deniile sunt slujbe de dimineață care se oficiază în seara zilei precedente, ca o prelungire a stării de veghe.

În cadrul Deniilor din Săptămâna Patimilor sunt rememorate ultimele zile din viața pământească a Mântuitorului, respectiv prinderea, judecarea, răstignirea și îngroparea.

Deniile din Săptămâna Mare vor începe la ora 17:00 la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro