Denia Acatistului Bunei Vestiri la Catedrala Patriarhală – 2026 | În imagini

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a oficiat vineri, 27 martie 2026, Denia Acatistului Bunei Vestiri la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

 

Știri recente