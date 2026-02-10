Se fac demersuri pentru denumirea unei străzi din Capitală cu numele Nadiei Comăneci

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a anunțat că se fac demersuri pentru denumirea unei străzi sau a unei piațete din Capitală cu numele Nadiei Comăneci.

Anunțul a fost făcut la Casa Olimpică, odată cu lansarea oficială a „Anului Nadia 2026”, în luna ianuarie.

„Este un demers în curs. Nu vă pot spune nimic, pentru că nu este aprobat, încă, nimic. În momentul în care se va aproba acest proiect, îl vom face cunoscut tuturor”, a precizat Mihai Covaliu, potrivit Radio România Actualități.

Nadia Comăneci este omagiată la 50 de ani de la obținerea performanței de la Montreal, print-o serie de manifestări sportive și culturale desfășurate cu egida „Anului Nadia Comăneci”.

Acesta a fost instituit printr-o lege promulgată de Președintele României, fiind pentru prima dată când un sportiv român are un întreg an dedicat activității sale.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a fost desemnat prin lege instituție coordonatoare a activităților din Anul Nadia Comăneci.

Totodată, 2026 este dedicat sculptorului Constantin Brâncuși și operei sale, la 150 de ani de la naștere.

