Decembrie este luna cu cele mai multe pomeniri ale Prorocilor și Drepților Vechiului Testament

În luna decembrie, calendarul ortodox cuprinde cele mai multe pomeniri ale Prorocilor și Drepților Vechiului Testament.

În primele trei zile ale lunii sunt prăznuiți trei dintre prorocii mici: Naum (1 decembrie), Avacum (2 decembrie) și Sofonie (3 decembrie). În data de 9 decembrie, Biserica o cinstește pe Sfânta Prorociță Ana, mama prorocului Samuel.

În a doua parte a lunii sunt pomeniți prorocul Agheu (16 decembrie) și Daniel, împreună cu cei Trei Tineri: Anania, Azaria și Misail (17 decembrie). De asemenea, prima Duminică după Nașterea Domnului este închinată în mod deosebit Sfântului Proroc Daniel, ca mărturie a continuității dintre profeția vechitestamentară și împlinirea ei în Hristos.

Pregătirea pentru Praznicul Nașterii Domnului este întărită de două duminici dedicate în mod direct Vechiului Testament: Duminica Sfinților Strămoși, închinată tuturor drepților din vechime, de la Adam până la proroci și Duminica Sfinților Părinți după trup ai Mântuitorului, când sunt pomeniți cei care alcătuiesc genealogia Domnului nostru Iisus Hristos.

O legătură aparte cu Noul Testament o are Sfântul Proroc Daniel, ale cărui profeții despre „Fiul Omului” (Daniel 7, 13) sunt preluate și aprofundate în Evanghelii, în special de către Mântuitorul Însuși, care Se referă la această profeție atunci când vorbește despre venirea Sa în slavă.

Prin succesiunea acestor sărbători, luna decembrie pune în lumină legătura dintre profețiile Vechiului Testament și împlinirea lor în venirea în lume a Mântuitorului.

Sursă foto: Arhiva Basilica.ro