Decembrie este luna cu cele mai multe pomeniri ale Prorocilor și Drepților Vechiului Testament

În luna decembrie, calendarul ortodox cuprinde cele mai multe pomeniri ale Prorocilor și Drepților Vechiului Testament.
Proiectul Maramureșul Academic a debutat la Baia Mare cu lansarea unei ample lucrări documentare
Proiectul Maramureșul Academic a debutat luni la Baia Mare cu lansarea unei lucrări despre legăturile spațiului nord-transilvan cu mediul academic românesc – volumul „Magnum Diarium Academicum Septentrionis”, elaborat de dr. Teodor Ardelean, fost membru al…
Administrația Prezidențială a găzduit premiera unui film despre deportații în Bărăgan, act de represiune comunistă
Administrația Prezidențială și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) au comemorat marți victimele deportărilor comuniste în Bărăgan printr-un eveniment cultural dedicat memoriei victimelor, în preajma împlinirii a 75 de ani…
Agenția de știri Basilica, 18 ani de misiune online. Celebrăm un majorat jurnalistic, spune Arhid. Nicolae Iftimiu
Agenția de știri Basilica a aniversat marți, 16 iunie 2026, 18 ani de la publicarea primei știri pe platforma Basilica.ro. Cu acest prilej, Arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și directorul Agenției de știri Basilica,…
Patriarhul Daniel: Rugăciunea și participarea la Sf. Liturghie, izvoare de putere în timpul calvarului deportărilor comuniste
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj marți, la premiera filmului Vocile Bărăganului. Deportarea din 1951, eveniment organizat de Administrația Prezidențială la Palatul Cotroceni. Preafericirea Sa a evocat mărturiile despre tragedia…
Comemorare la Palatul Cotroceni: 75 de ani de la deportările în Bărăgan | FOTO
La Palatul Cotroceni a avut loc marți, 16 iunie 2026, un eveniment dedicat împlinirii a 75 de ani de la deportările în Bărăgan. Cu acest prilej, părintele Mihail Săsăujan a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh…