De Moș Nicolae, Filantropia Ortodoxă Huși va ajunge cu daruri la primii o mie de copii

Caravana „Dar de Crăciun” a organizației eparhiale Filantropia Ortodoxă Huși începe de sărbătoarea Sf. Ier. Nicolae. Delegații Moșului au pregătit deja darurile pentru o mie de copii. Alte patru mii de copii așteaptă, astfel că solidaritatea trebuie să continue.

Membrii și voluntarii Asociației Filantropia Ortodoxă Huși au pregătit:

1000 de geci

1500 de pachete cu dulciuri

1000 de perechi de ghete îmblănite

1000 bluzițe

1000 de căciuli

1000 de fulare tricotate

1000 de perechi de mănuși

„Mulțumim tuturor prietenilor care susțin activitatea noastră și care ne sunt aproape necondiționat! 5000 de copii ne așteaptă și avem nevoie, în continuare, de sprijinul vostru pentru a ajunge cu cele necesare la ei”, transmit membrii asociației.

Campania are două componente. Prima este Caravana „Dar de Crăciun”, care colindă satele izolate ale județului Vaslui pentru a vizita cu daruri familiile numeroase, copiii și vârstnicii singuri.

Partea cea mai grea nu este să ajungă la ei, deși unele sate nu au drum pavat.

„Partea grea și cea care ne-a lăsat urme adânci întipărite în suflete a fost cea în care am întrebat-o pe mamă mărimile copiilor la încălțăminte. Mama, rușinată, ne-a mărturisit: «Nu le știu mărimea. Eu niciodată nu am putut să le cumpăr de încălțat. Tot ce avem le-am primit și la care s-a potrivit, acela le-a purtat. De la cei mari am dat la cei mici și niciodată nu au avut noi»”, a povestit la începutul campaniei Părintele Consilier Vladimir Beregoi, președintele Asociației Filantropia Ortodoxă Huși.

A doua componentă a campaniei este programul „Scrisoare către Moș Crăciun”, în care sunt incluși copiilor din centrele de zi ale asociației, precum și cei din familiile defavorizate identificate în cele trei protopopiate ale eparhiei.

„Dorințele lor, în cele mai multe cazuri, sunt simple: hăinuțe noi, încălțăminte, dulciuri și o jucărie”, a declarat anul trecut Părintele Consilier Vasile Beregoi.

Donează

RO43RNCB0261160373430001 (Lei)

RO59RNCB0261160373430004 (Euro)

BCR, filiala Huși

SWIFT: RNCB RO BU

Revolut: 0757 938 531

revolut.me/afilantropiahusi

Persoană de contact

Pr. Vladimir Beregoi

Tel.: 0746894280

Foto credit: Facebook / Asociația Filantropia Ortodoxă Huși (arhivă)

