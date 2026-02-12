De ce ești pro-viață? Mărturii de la tineri din întreaga lume

Revista „Cuvinte către tineri” publicată de Mănăstirea Putna prezintă o rubrică de mărturii pro-viață oferite de tineri din întreaga lume – ortodocși sau din alte denominații creștine – extrase din podcastul Seeing the Unseen („Văzând Nevăzutul”) realizat de-a lungul anului trecut de Teodora Diana Paul, președinta filialei bucureștene a Asociației Studenți pentru Viață.

În apropierea Lunii pentru Viață 2026, vă oferim câteva răspunsuri date de acești tineri la întrebările realizatoarei.

Când eram studentă, mi-era frică de dialog, spune Emily Yocum

Emily Yocum, Președinta Orthodox Christians for Life, organizația creștinilor ortodocși pro-viață din SUA, a fost întrebată ce strategii sunt cele mai eficiente în a implica tinerii în mișcarea pro-viață.

„Când eram studentă, îmi era frică de dialog. Îmi era frică să am conversații reale cu oameni pro-avort. Nu credeam că avem vreun teren comun. Credeam că este responsabilitatea mea să spun adevărul și, dacă ceilalți îl respingeau, era problema lor”, a răspuns ea.

„Din fericire, perspectiva mea s-a maturizat. Am învățat că cele mai eficiente strategii folosesc mereu ocazii de dialog.”

Tânăra a spus că nu e suficient să ai un afiș sau să organizezi un protest.

„Asta rar schimbă părerea cuiva pe loc. Dar dialogul respectuos, căutarea punctelor comune și tratarea persoanei pro-avort nu ca pe un argument de câștigat, ci ca pe o ființă umană pe care o iubești, ne fac întotdeauna mai eficienți”, a explicat Emily Yocum.

„În cel mai rău caz, vom distruge stereotipurile negative despre pro-viață. În cel mai bun caz, vom schimba mentalități. Și acesta este scopul suprem.”

Angelique Clark: Orice om merită o șansă reală la viață

Americana Angelique Clark este fondatoarea și președinta LifeDress, organizație care creează îmbrăcăminte cu mesaje pro-viață.

Întrebată de ce este pro-viață, ea a răspuns: „Fiindcă sunt convinsă că fiecare viață umană este sacră și orice ființă umană merită o șansă reală la viață”.

„Nimeni nu ar trebui să fie discriminat cât timp se află în pântece, doar pentru că este mai mic, are o înfățișare diferită sau se află într-un alt stadiu de dezvoltare. Toți am fost creați egali și, prin urmare, trebuie să ne bucurăm de aceleași drepturi fundamentale.”

Ovulul fertilizat este om, explică Abigail Oppong

Abigail Oppong din Italia, farmacistă și membră a asociației Stronger by Purex, a fost întrebată cum a realizat că avortul este o traumă și o nedreptate profundă.

„Pentru mine, pentru că am studiat medicină, a fost întotdeauna clar că un fetus, sau un zigot, este uman”, a răspuns tânăra.

„Din momentul în care un ovul este fecundat, este uman. E absurd să crezi că, dacă suprimi ceva suficient de devreme, înainte să-i dai șansa să crească, e mai puțin valoros decât ceea ce va deveni când va crește.”

„Așa că ideea de a suprima ceva care altfel ar crește și ar deveni ca mine mă face să cred că merită să-l apăr, și pentru că este foarte fragil. Și, dacă mama, care îl poartă, nu este conștientă de ce se întâmplă în corpul ei, atunci cred că este responsabilitatea mea să-i spun: Există o altă opțiune. Aceasta este, de fapt, o ființă umană. Ar trebui să-i dai șansa să devină ceea ce va deveni.”

Marie Lys Pellissier a salvat un copil doar pentru că s-a născut

Marie Lys Pellissier, purtătoarea de cuvânt a Marșului pentru Viață 2025 de la Paris a fost întrebată dacă are o întâmplare personală privind avortul.

„Dacă aveam o altă mamă, probabil nu eram aici. Când m-am născut, aveam o malformație care astăzi ar putea fi un motiv pentru avort”, a explicat ea.

„Medicii i-au spus mamei mele despre o altă femeie care dorea să-și avorteze copilul cu aceeași problemă. Când mama mea a mers să o vadă împreună cu mine, acea femeie a decis să păstreze copilul. De la naștere, am salvat o viață. Această poveste personală mi-a aprins dorința de a lupta pentru cauza pro-viață.”

Olimpia Galiberti: Unde este libertatea?

Tânăra purtătoare de cuvânt a asociației italiene Stronger by Purex a fost întrebată: „De ce crezi că există o ruptură între realitatea avortului și imaginea pe care o promovează societatea?”

„De fapt, ruptura este între ceea ce aș putea fi (sunt însărcinată, ce pot să fac?) și ceea ce îmi oferă societatea (ce poți să realizezi?). Pentru că depindem de ceea ce ne oferă societatea”, a răspuns ea.

„Viziunea pe care o promovează susținătorii avortului te forțează să gândești un singur lucru – avortul. Adică nu există libertate reală. Unde este libertatea, dacă nu pot alege între mai multe opțiuni?”

„Unde este libertatea, dacă aleg să-mi păstrez copilul și să-i dau viață, dar sunt respinsă social – de părinți, de prieteni – sau prietenii mă iau în derâdere și îmi spun: Nu știi în ce te bagi. Cum crezi că poți să te descurci? Cum crezi că îți vei continua cariera?” a mai declarat Olimpia Galiberti

Ea s-a întrebat retoric de ce, dacă ne pretindem a fi o societate avansată, nu oferim mai multe opțiuni femeilor decât avortul.

„Suntem avansați doar în anumite privințe, nu în toate. Nu-mi place acest progresism care aduce progres doar pentru unele drepturi, dar nu pentru drepturile tuturor. Dacă vrem să mergem înainte, trebuie să facem asta coerent, pentru viața tuturor oamenilor”, a mai spus tânăra.

Melissa Byrne: Principalul lucru este să ai curaj

Teodora Diana Paul i-a cerut Melissei Byrne, de la Students for Life („Studenți pentru Viață”) Irlanda, un mesaj pentru tinerii de azi.

„Principalul lucru este să ai curaj. Curajul convingerilor tale”, a răspuns tânăra.

„Nu te teme și nu te pierde în ideea că ești o minoritate sau că poziția ta nu este dorită. Mesajul nostru este pozitiv și încurajator. Dorim să creăm o societate mai bună, un sprijin real pentru părinți, mame și copii. Când depășești teama de ceea ce vor gândi ceilalți, simți că poți împărtăși ceva frumos și valoros.”

Marșul pentru Viață 2026 va avea loc în 28 martie. Evenimentul are loc anual la finele Lunii pentru Viață, într-o sâmbătă apropiată de sărbătoarea Bunei Vestiri.

Foto credit: Orthodox Christians for Life (deschidere articol)