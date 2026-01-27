Participare ortodoxă la Marșul pentru Viață 2026 de la Washington, DC: Un ierarh sârb a rostit rugăciunea

Episcopul Ortodox Sârb Irinej al Washingtonului, New Yorkului și Americii de Răsărit a rostit vineri o rugăciune pe scena Marșului pentru Viață de la Washington, DC. La eveniment a participat fizic o delegație a Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici din Statele Unite (ACOB-US), iar Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de susținere.

„Ne rugăm, Doamne, pentru toate mamele care poartă acum aceste vieți abia încolțite, ca ele să înțeleagă cu adevărat că viața este rânduită pentru veșnicie”, a rostit Preasfințitul Părinte Irinej în debutul evenimentului.

„Să dobândească deplina conștiință a iubirii materne jertfelnice, necondiționate și întemeietoare, a acelei iubiri libere, gingașe și ocrotitoare. Căci acest mare dar al iubirii este iubirea mamei pentru copilul ei: necondiționată, de nerăsplătit, care pur și simplu este, care sălășluiește în fiecare femeie – fie ca realitate, fie ca potențial.”

„Să nu fie despărțit niciun copil nenăscut de o asemenea iubire, din trupul mamei care îi susține viața și din inima ei plină de gingășie. Să nu devină pântecele mormânt. Să nu mai plângă Rahela fără mângâiere pentru copiii ei care nu mai sunt”, a continuat ierarhul.

„Ne rugăm, de asemenea, Ție, Celui Ce ești cu adevărat Învierea și Viața, pentru mamele care se vor împăca în veșnicie cu micuții lor îngeri, care acum se roagă pentru mamele lor și pentru mântuirea acestora.”

Participare ortodoxă

Episcopului ortodox sârb Irinej i-au fost alături pe scena Marșului pentru Viață ierarhii ortodocși delegați de ACOB-US și Episcopul Romano-Catolic de Lincoln, James D. Conley.

Din Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă a Americii a participat Episcopul Nectarie de Diokleia, iar din Arhiepiscopia Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord au fost prezenți Episcopii Alexandru de Ottawa, Canada de Est și Nordul New Yorkului, și Ioan de Worcester și New England.

Biserica Ortodoxă din America (OCA) a fost reprezentată de Mitropolitul Tihon al Întregii Americi și Canadei, de Arhiepiscopii Melchisedec de Pittsburgh și Vestul Pennsylvaniei, respectiv Michael de New York și New Jersey, precum și de Episcopul Andrei de Cleveland.

În ajunul evenimentului, ierarhii au asistat la Veghea Națională cu Rugăciune pentru Viață oficiată de Episcopul Romano-Catolic James D. Conley la Bazilica Imaculatei Concepții din Washington, DC, iar în prima parte a zilei de vineri, au oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Ortodoxă „Sf. Nicolae” din același oraș – capitala federală a Statelor Unite ale Americii.

Mesajul Papei Leon și mărturii pro-viață

Pe scena Marșului pentru Viață de la Washington, DC au rostit discursuri atât oameni politici, între care Vicepreședintele SUA, JD Vance, cât și femei care au ales viața pentru copilul lor sau sunt implicate în sprijinirea femeilor însărcinate.

Papa Leon al XIV-lea și Președintele SUA, Donald Tump, au transmis mesaje video.

„Fie ca Iisus, Care a promis să fie mereu alături de noi, să vă însoțească astăzi în marșul vostru curajos și pașnic în numele copiilor nenăscuți. Prin apărarea lor, să știți că împliniți porunca Domnului de a-i sluji pe cei mai mici dintre frații și surorile noastre”, a transmis Papa Leon al XIV-lea.

„În timp ce stăm aici astăzi, la Marșul pentru Viață, să ne amintim că mișcarea pro-viață nu înseamnă doar opoziție față de avort, ci înseamnă a sta de partea vieții în toată frumusețea ei”, a subliniat Debbie Biskey, CEO Options for Her, pe scena evenimentului.

„Stăm de partea copiilor. Stăm de partea femeilor. Stăm de partea familiilor. Stăm de partea adevărului. Și stăm de partea lui Dumnezeu, Autorul vieții.”

O mărturie impresionantă a oferit Sarah Hurm, o mamă care, deși lipsită de sprijinul tatălui copilului, a ales viața pentru cel de al copil al ei.

„Sunt aici ca să vă spun că inversarea avortului medicamentos funcționează. Viața mea și viața fiului meu sunt dovada vie a acestui fapt”, a spus Sarah Hurm.

Marșuri în numeroase orașe americane

A doua zi, sâmbătă, 24 ianuarie, pe Coasta de Vest a Americii, a avut loc și Marșul pentru Viață de la San Francisco, la care a transmis un mesaj și Arhiepiscopul Romano-Catolic de San Francisco Salvatore J. Cordileone.

Marșul pentru Viață a început la Washington, DC, ajungând anul acesta la a 53-a ediție. Treptat, mișcarea s-a răspândit în întreaga lume, iar recent au început să fie organizate marșuri pentru viață și în alte peste 20 de orașe din SUA. La San Francisco evenimentul a ajuns la a 22-a ediție.

Marșul pentru Viață în România

În România, Marșul pentru Viață va ajunge în 2026 la a 15-a ediție națională, iar în Republica Moldova la a 11-a.

Tema anuală a marșurilor din cele două țări este comună, iar data de organizare este aleasă în preajma sărbătorii Bunei Vestiri, pentru a sublinia sacralitatea și deplinătatea vieții copiilor nenăscuți, al căror chip l-a luat și Mântuitorul în pântecele Fecioarei Maria.

Evenimentul este punctul culminant al Lunii pentru Viață (martie), serie de manifestări culturale, sportive, educaționale dedicate celebrării vieții nenăscute și sprijinului acordat femeilor.

Foto credit: Adunarea Episcopilor Ortodocși Canonici din Statele Unite ale Americii (deschidere articol)