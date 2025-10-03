Daruri, sprijin și scrisori către bunici: Activități dedicate Zilei Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română

Numeroase comunități românești din țară și din diaspora au avut activități dedicate Zilei Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română. Ziua este marcată în data de 1 octombrie, când este marcată și Ziua Internațională a Vârstnicilor.

Activitățile au fost în principal de sprijin, prin diverse daruri, dar și de omagiu și apreciere, cum ar fi inițiativa din Episcopia Maramureșului și Sătmarului de a organiza un concurs de scrisori către bunici.

Sibiu: Prăjituri pentru seniori

Elevi și cadre didactice de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” din Sibiu au vizitat vârstnicii beneficiari ai Centrului de zi „Sfânta Treime” al Arhiepiscopiei Sibiului, cărora le-au oferit produse de patiserie pregătite de ei (foto deschidere articol).

Centrul oferă consiliere socială, socializare, recuperare medicală și consiliere psihologică și este foarte apreciat de vârstnicii singuri din municipiu.

Timișoara: O agapă de Ziua Vârstnicului

Parohia Ortodoxă Fabric Vest din Timișoara a organizat marți o celebrare dedicată vârstnicilor din comunitate la centrul social dedicat lor, unde seniorii pot socializa și pot cere ajutor pentru orice problemă.

Participanții au fost întâmpinați cu bucate calde tradiționale, dar și cu un „colț al amintirilor” – un spațiu decorat cu obiecte vechi, fotografii și simboluri care au trezit în sufletul tuturor nostalgia copilăriei și tinereții. Aici, în colțul în care timpul părea că s-a oprit în loc, poveștile și amintirile au adus zâmbete, dar și lacrimi nostalgice.

Cristian Pavel, consilier social al Arhiepiscopiei Timișoarei și preot al parohiei, care a rostit un cuvânt de binecuvântare și încurajare.

Jud. Suceava: Activități intergeneraționale

Elevi și profesori din 34 de școli din județul Suceava au participat anul acesta la a noua ediție a Programului educațional-social-filantropic „Alege să fii mângâiere!”, desfășurat în parteneriat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”.

Elevii au vizitat: Casa Seniorilor „Viață bună”, Gura Humorului; Căminul de bătrâni al Mănăstirii Buciumeni, Fălticeni; Cǎminul pt Persoane Vârstnice Rǎdǎuți; Căminul de Bătrâni „Sf. Ioan cel Nou” Suceava; Căminul de bătrâni de la Mănăstirea Groşi – Boroaia; Asociația „Glasul Dăruirii” din Frătăuții Noi; Căminul pentru persoane vârstnice Suha – Mălini; Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Zvoriștea; Așezământul de Asistență Socială „Sfântul Andrei” Fălticeni.

Jud. Bacău: Socializare și filantropie

Un gest la fel de frumos au făcut și elevii clasei a V-a de la Școala Gimnazială Mușatinii a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care au vizitat comunitatea de vârstnici din comuna Stănița, județul Neamț, participând la Liturghie alături de aceștia.

La Hârja, județul Bacău, beneficiarii centrelor pentru copii ale Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” au desfășurat activități intergeneraționale cu beneficiarii centrelor pentru vârstnici ale asociației.

Cu această ocazie, 50 de vârstnici au primit pachete cu produse de necesitate, iar asociația a primit o sponsorizare de 12.500 lei de la Federația Filantropia a Patriarhiei Române, pentru serviciul social licențiat destinat persoanelor vârstnice.

Jud. Alba: Daruri consistente pentru iarnă

De Ziua Persoanelor Vârstnice, bătrâni vulnerabili social din județul Alba au primit pachete cu ajutoare consistente de la Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a Arhiepiscopiei Alba Iuliei: pătură, pilotă, pernă, lenjerie de pat, prosop de baie și produse de igienă personală.

Darurile au fost în valoare totală de 21.000 de lei și au făcut parte din campania națională „Ajută un bătrân să zâmbească”, derulată de Federația Filantropia a Patriarhiei Române.

Concurs de scrisori către bunici

O inițiativă frumoasă dedicată Zilei Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română este Proiectul Eparhial „Scrisoare către bunicii mei”, un concurs destinat copiilor, care sunt invitați să le împărtășească bunicilor, prin intermediul unei scrisori, câteva gânduri frumoase.

Participanții trebuie să alcătuiască în scris un text care încape pe o singură o foaie A4, care să conțină următoarele date: numele și prenumele, parohia, localitatea, județul și numărul de telefon.

Scrisoarea va trebui fotografiată sau scanată în formatul *jpg sau *png (având o calitate înaltă, de preferat *hdr) și trimisă pe WhatsApp la numărul 0772056343 cu specificația „SBM 2025”. Termen limită de trimitere: 15 octombrie 2025.

Cele mai deosebite scrisori vor fi publicate pe site-ul eparhial și pe Paginile Oficiale de Facebook, Instagram și X ale Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului la sfârșitul lunii octombrie.

Românii din Italia „adoptă” bătrâni de acasă

Duminică, 5 octombrie, în Episcopia Italiei începe o nouă campanie de „adopție” de vârstnici. Parohiile și mănăstirile ortodoxe românești sunt invitate să continue proiectul eparhial „Toiagul nădejdii”, prin care adoptă câte unul sau mai mulți vârstnici din România și Republica Moldova, cărora le trimit 50 de euro pe lună prin intermediul partenerilor din teren ai episcopiei.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a instituit Ziua Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română în ședința din 25-26 octombrie 2023, an care a fost desemnat de Biserica noastră drept Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice.

Foto credit: Mitropolia Ardealului (deschidere articol)