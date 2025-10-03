Parohiile și mănăstirile românești din Italia continuă programul prin care „adoptă” vârstnici din România și Rep. Moldova

De Ziua Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română, Episcopia Italiei face bilanțul ediției 2024-2025 a proiectului eparhial „Toiagul nădejdii”, prin care parohiile și mănăstirile din eparhie au adoptat 150 de vârstnici din România și Republica Moldova, sprijinindu-i cu câte 50 de euro pe lună timp de un an.

Banii ajung prin intermediul Asociației social-filantropice „San Lorenzo dei Romeni” a Episcopiei Italiei la colaboratorii din România care desfășoară servicii în sprijinul vârstnicilor: preoți parohi, consilieri sociali ai unor eparhii sau protopopiate, responsabili de așezăminte de caritate bisericești.

Aceștia folosesc ajutorul financiar primit pentru împlinirea nevoilor vârstnicilor asistați. Beneficiarii primesc hrană caldă, lemne de foc, medicamente, alimente și alte produse de strictă necesitate.

Pr. Ilie Ursachi, Coordonatorul Sectorului Social al Episcopiei Italiei și cel care gestionează proiectul „Toiagul Nădejdii”, le transmite mulțumiri din inimă clericilor și credincioșilor din eparhie care fac acest proiect posibil și amintește că o nouă ediție va fi lansată duminică, 5 octombrie, în toate comunitățile ortodoxe românești din Peninsulă.

Se pregătește o nouă ediție anuală

Cu această ocazie, vor continua înscrierile în vederea adopției de la distanță a persoanelor vârstnice.

„Ne bazăm în continuare pe bunăvoința și dragostea jertfitoare a dumneavoastră pentru cei în vârstă”, transmite Pr. Ilie Ursachi.

„Ne întristează faptul că nu reușim întotdeauna să fim, așa cum ne-am dori, prezență fizică și reală, aducătoare de sprijin, la vârsta perilor cărunți. Acest regret apăsător îl resimțim cu durere mai ales noi, cei plecați în străinătate.”

„Majoritatea dintre noi avem părinți sau bunici în țară și știm cât le este de greu. Ca ei sunt mulți, prea mulți, care se confruntă cu greutățile vârstei, cu boli și neputințe, cu insuficiența venitului de pensie și, cel mai greu, cu singurătatea”, mai spune coordonatorul proiectului și al Sectorului Social al Episcopiei Italiei.

Centralizarea opțiunilor pentru ediția 2025-2026 se va face de către părinții protopopi și exarhi, care vor putea transmite tabelele la adresele de email [email protected] și [email protected], până în data de 15 octombrie 2025.

Foto credit: Episcopia Italiei