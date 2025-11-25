Protosinghelul Daniel Pantazi, pomenit la Schitul Măgureanu la cinci ani de la trecerea în veșnicie

Protosinghelul Daniel Pantazi a fost pomenit sâmbătă la Schitul Măgureanu din Capitală, la cinci ani de la trecerea în veșnicie.

Părintele Daniel s-a născut în data de 11 octombrie 1938 în comuna Cernătești, județul Buzău, din părinții Neagu și Rada, primind numele la Botez de Dumitru.

După parcurgerea studiilor teologice în București, a fost cântăreț bisericesc la mai multe parohii din județul Buzău și apoi din Capitală.

Din 1973, a ocupat funcția de Șef de depozit în cadrul Administrației Patriarhale, apoi postul de director al Departamentului Bunuri bisericești din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Monahul Daniel

În anul 1983 a intrat în viața monahală la Mănăstirea Cernica, fiind tuns în monahism la Praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului, primind numele de Daniel.

A slujit la Catedrala Patriarhală din anul 1990 până în 2007, când s-a pensionat, mai întâi ca ierodiacon apoi ca ieromonah și duhovnic.

„Părintele protosinghel Daniel Pantazi rămâne în memoria ucenicilor săi și a tuturor celor ce l-au cunoscut ca fiind un monah milostiv și smerit, dar și un duhovnic răbdător şi înţelept”, menționa Părintele Patriarh Daniel în mesajul transmis la trecerea în veșnicie a protosinghelului Daniel Pantazi.

Odată cu pensionarea a mai slujit la Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon” – Nou, apoi, din 2012, când a fost reactivat Schitul Măgureanu, a fost îmbisericit la acest așezământ monahal.

Părintele Daniel Pantazi a trecut la viața veșnică în data de 26 noiembrie 2020.

Sursă foto: Facebook / Schitul Măgureanu