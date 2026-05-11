Dacă-L avem pe Hristos în inima noastră, în ființa noastră, să-L vestim pretutindeni, îndeamnă Mitropolitul Ardealului

„Dacă-L avem pe Hristos în inima noastră, în ființa noastră, să-L vestim pretutindeni. Adevărata vestire, adevărata propovăduire a lui Hristos e prin propria ta viață”, a îndemnat duminică Mitropolitul Laurențiu al Ardealului.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Sibiu, unde a prezentat convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă.

„Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat-o pe femeia samarineancă de viața ei depărtată de Dumnezeu, de îndoiala ei, și a transformat-o într-un apostol, într-un vestitor al Mântuitorului Iisus Hristos”.

„Așa ne cheamă Mântuitorul şi pe noi, pe fiecare în parte, să nu participăm la slujbă doar pentru ca să simțim câteva momente de bucurie, ci, mai presus de toate, să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos, ducându-l pe Hristos cu noi, devenind purtători de Hristos”, a adăugat Mitropolitul Laurențiu.

Să cerem apa cea vie!

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu i-a îndemnat pe credincioși să ceară cele de folos sufletului de la Mântuitorul Iisus Hristos. „Apoi rămânem cu toată ființa noastră convinși că Mântuitorul ne ocrotește, că Mântuitorul ne apără”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Mântuitorul este Cel Care, dacă a rânduit să venim în lumea aceasta, ne va chema la vreme potrivită dincolo, în Împărăția Cerurilor. El este Cel Care ridică toată sarcina, toată greutatea, toată povara vieții noastre, pentru că este mare şi este grea”.

„Cu cât înaintăm în zile, cu atât ne dăm seama că avem de purtat poveri, dar să le purtăm cu demnitate, cu tărie în credință, cu speranța aceasta, cu nădejdea că Dumnezeu este cu noi mai ales dacă nu lăsăm să ne împărtășim o dată pe an, nu lăsăm să ne împărtășim de două ori pe an, la marile praznice, sau de patru ori pe an, ci ori de câte ori ne este foame și sete după Dumnezeu”, a subliniat Mitropolitul Ardealului la finalul predicii.

Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din cartierul sibian Ţiglari a fost ridicată în ultimii ani, cu eforturi din partea comunităţii, iar acum este pregătită pentru a fi pictată.

