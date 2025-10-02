Cuvintele Patriarhului Daniel despre familia creștină, publicate într-un volum la Editura Basilica

Un volum care cuprinde cuvintele despre familia creștină rostite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu diferite ocazii a fost publicat la Editura Basilica.

Lucrarea „Familia creștină. Binecuvântare a iubirii lui Hristos pentru Biserică” constituie un instrument de lucru util tuturor slujitorilor sfintelor altare, profesorilor de religie, studenților, publicațiilor, precum și ostenitorilor centrelor de presă bisericească din întreaga țară.

Volumul oferă material pregătitor pentru anul 2026, declarat ca An omagial al pastorației familiei creştine.

În textele publicate, Preafericirea Sa a evidențiat vocația sfântă a familiei creștine ortodoxe.

„Cuvintele Sale sunt îndemnuri vii, ancorate în realitatea pastorală, adresate tuturor celor care înțeleg că familia începe cu binecuvântarea unei alegeri personale și este o chemare sfântă la respect reciproc, iubire și sfințenie”, se arată în nota editorială.

Volumul poate fi achiziționat prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la [email protected], [email protected] sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Tipografia Cărților Bisericești