Revărsați mireasma Cuvântului lui Dumnezeu în familie și în societate, a îndemnat Mitropolitul Ioan

„Iubite surori și iubiți frați! Fiți lumina lumii, fiți mângâiere. Revărsați mireasma Cuvântului lui Dumnezeu în familie și în societate”, a îndemnat duminică, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

În cuvântul rostit cu această ocazie, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre Femeile Mironosițe precum și despre Soborul Sfintelor Femei Românce, sărbătorit pentru prima oară în Duminica Mironosițelor din acest an.

Ierarhul a vorbit despre biografiile acestor sfinte, precum și despre contextul istoric în care au trăit.

„Iubite surori și iubiți frați! Fiți lumina lumii, fiți mângâiere. Revărsați mireasma Cuvântului lui Dumnezeu în familie și în societate. Ne rugăm lui Dumnezeu să fie pace în țară, pace în inimă și în familie. Duceți aceste 16 chipuri de sfinte femei acasă, ca să vă fie de mare folos în viața duhovnicească, și răspândiți mireasma Învierii în viețile frățiilor voastre”, a spus Mitropolitul Banatului.

Citiți Psaltirea

Ierarhul a povestit credincioșilor un episod în care a întâlnit-o pe Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana.

„Mergea prin pădure și citea din Psaltire, căci aproape că o știa pe de rost. Fericit este omul care a învățat să citească Cuvântul lui Dumnezeu”.

„Vă îndemn și pe frățiile voastre, care aveți Sfânta Scriptură acasă, să citiți din Psaltire, ca să ajungeți, să ajungem cu toții, într-o zi, icoane vii în Împărăția lui Dumnezeu”, a transmis IPS Ioan.

Foto credit: Mitropolia Banatului

