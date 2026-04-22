Curtea Ministerului Agriculturii va găzdui Târgul de Sf. Gheorghe: Produse tradiționale din 15 județe

Curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale va găzdui, în perioada 23–25 aprilie, Târgul de Sfântul Gheorghe, unde producători din 15 județe vor aduce o gamă variată de produse tradiționale și locale.

Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, la târg vor participa producători din județele Alba, Argeș, Botoșani, Brașov, Brăila, Cluj, Dâmbovița, Giurgiu, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Vâlcea și Vrancea, care vor aduce în prim-plan diversitatea gastronomică a diferitelor regiuni ale țării.

„Oferta târgului este una generoasă și variată, incluzând fructe și legume proaspete, conservate și uscate, lactate și brânzeturi tradiționale, preparate din carne realizate după rețete autentice, pește și produse din pește, produse apicole, articole artizanale din lavandă, dulciuri și produse de patiserie, dar și alte bunătăți agroalimentare care reflectă specificul românesc”, se arată în comunicat.

Produse tradiționale

Un loc special îl vor ocupa și producătorii suceveni prezenți în Piața Volantă „Din Drag de Bucovina”, cu produse locale precum lactate, preparate din carne, miere și produse apicole, conserve din fructe și legume, dar și cosmetice și uleiuri din lavandă.

Publicul va putea găsi și produse recunoscute la nivel european, precum Magiun de prune Topoloveni și Telemea de Sibiu, alături de produse ecologice și tradiționale atestate, incluse în Registrul Național al Produselor Tradiționale.

Printre acestea se numără produse pescărești, prune afumate sau uscate la lojniță din Vrancea, produse lactate și din carne din zona Fundata, județul Brașov, precum și Cozonacul Domnesc din satul Tocileni, județul Botoșani.

Atmosfera de sărbătoare

„Atmosfera de sărbătoare va fi completată de florile de sezon aduse de producătoarea Anișoara Mitran din județul Giurgiu, care vor oferi un plus de culoare, farmec și prospețime evenimentului, transformând vizita la târg într-o experiență plăcută pentru toate simțurile”, au mai transmis organizatorii.

Evenimentul este organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia, și se dorește a fi un spațiu de întâlnire între producători și consumatori, într-o atmosferă de sărbătoare dedicată tradițiilor românești.

Foto credit: Facebook / Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale