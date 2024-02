Cum a scăpat de topire un exemplar al Bibliei lui Cantacuzino în timpul comunismului ateist

O angajată a Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Brăila a povestit pentru Agerpres cum un funcționar al Primăriei Brăila a salvat de la topire un exemplar al Bibliei de la 1688 (a lui Șerban Cantacuzino), prima Sfântă Scriptură tradusă integral în limba română.

„Biblia lui Cantacuzino” s-a aflat în colecția Bibliotecii Județene „Panait Istrati” Brăila încă de la înființarea instituției, în 1881, având ștampila Bibliotecii chiar pe pagina de titlu și numărul de inventar scris în registru.

În anii 1950, în perioada de „epurare” a cărților indezirabile pentru regimul comunist ateist, o parte din volumele deținute de Biblioteca din Brăila a ajuns la Galați, la Biblioteca Regională. Biblia a fost oprită din drumul către topire de un funcționar din Primăria Brăila, care a dus-o în biroul său.

Funcționarul i-a spus directorului Arhivelor Naționale Brăila de la acea vreme, Nicolae Mocioiu, iar acesta a luat-o și a închis-o în fișetul Arhivelor Brăila, unde a rămas până la căderea regimului comunist.

Au supraviețuit 5 exemplare în toată țara

„A existat înțelegere și din partea organelor de Miliție de la acea vreme, toată lumea a fost de acord ca acest volum foarte valoros, care reprezintă prima traducere în limba română a Bibliei, să fie păstrat în Arhivele Naționale”, a relatat Ștefania Botez, consilier la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Brăila.

„Într-un fel, ei au riscat, a fost un act de curaj păstrarea acestui volum de care noi ne bucurăm astăzi, pentru că nu sunt multe exemplare păstrate în țară. Nu vă pot spune câte au fost editate în 1688, dar vă pot spune cu certitudine că nu există în țară mai mult de cinci exemplare.”

Un obiect de artă

„Cartea prezintă valoare nu numai prin informația care există în interior, ci și ca obiect de artă, pentru că are multe filigrane, ornamente. Fiecare capitol al lucrării are litera majusculă florală, foarte bine ornamentată, avem stema domnitorului Șerban Cantacuzino, paginile importante de început de capitol au marginile ornamentate, fiecare element de ornament reprezintă ceva în știința aceasta auxiliară de studiere a filigranului, fiecare desen are o semnificație, a mai declarat Ștefania Botez.

„Noi așteptăm un studiu poate mai amănunțit al acestei ediții a Bibliei, poate cercetătorii își vor îndrepta atenția și asupra studiului din punct de vedere ornamental al acestui volum. Sunt motive florale, stilizate cu negru și roșu la începutul fiecărui capitol. Chenarele au mare valoare în ceea ce privește ornamentele pe volumele de carte din epoca respectivă.”

Exemplarul din Biblia lui Cantacuzino care se află la secția Tezaur a Arhivelor Naționale din Brăila a avut nevoie de un proces complex și anevoios de restaurare. Toate cele 932 de pagini, cât numără cartea, au fost restaurate filă cu filă, operațiunea realizându-se la sediul central al Arhivelor Naționale și durând aproximativ un deceniu.

„Biblia de la București” (1688) sau „Biblia lui Cantacuzino” este prima Biblie tradusă integral în limba română (cu caractere chirilice). Lucrarea este considerată un monument al limbii române vechi cu rol major în dezvoltarea limbii literare și în pregătirea unității de neam a românilor.

Sursa foto: Agerpres / Simion Mechno

