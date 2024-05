Cum a fost în tabăra de Paști de la Mănăstirea Paltin: Viața noastră a curs în alt ritm

Peste 50 tineri din toată țara au participat la tabăra de Paști de la Mănăstirea Paltin – Petru Vodă, organizată de ASCOR Brașov între 2 și 10 mai.

„Timp de o săptămână viața noastră a curs în alt ritm, în mijlocul naturii, deconectați de telefoane și rețele sociale, dar conectați, în schimb la sfintele slujbe, la ascultările mănăstirești și la bucuria de a fi împreună, pregătind inimile noastre pentru sărbătoarea Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos”, au transmis tinerii din ASCOR Brașov.

În cele 8 zile, studenții au participat la sfintele slujbe și la tradiționalele pregătiri pentru sărbătoarea Învierii Domnului: înroșirea ouălor, frământarea cozonacilor, dar și pregătirea bisericii.

Printre activități s-a numărat și o drumeție pe Muntele Ceahlău, până la Vârful Toaca.

„Am reîntâlnit oameni dragi, am cunoscut oameni noi și am revăzut locurile care mi-au definit studenția. Am fost bucuros să particip la ascultări alături de maicile de la Mănăstirea Paltin și am învățat multe lucruri noi”, a mărturisit Marius Ciociu, unul dintre participanți.

Astfel de activități la Mănăstirea Paltin – Petru Vodă sunt o tradiție pentru tinerii din ASCOR Brașov care merg regulat de aproape 5 ani la ctitoria Părintelui Justin Pârvu.

Foto credit: ASCOR Brașov