Cultura s-a născut din lumina credinței și s-a hrănit din seva tradiției spirituale: IPS Nifon

„Cultura s-a născut din lumina credinței și s-a hrănit din seva tradiției spirituale, pe care Biserica a cultivat-o cu statornicie, propovăduind bucuria Evangheliei lui Hristos”, a transmis joi Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal.

„De-a lungul veacurilor, înființând și patronând școli, biblioteci și tipografii, precum și prin slujirea neobosită a unor distinși clerici și cărturari, Biserica a contribuit decisiv la formarea limbii literare, la consolidarea conștiinței identității noastre naționale și la transmiterea valorilor morale care au dat demnitate și frumusețe istoriei noastre.”

Această moștenire nu este doar un patrimoniu al trecutului, ci un izvor viu, care stă la fundamentul civilizației noastre și continuă să inspire și să modeleze prezentul, subliniază ierarhul în mesajul transmis cu prilejul Zilei Culturii Naționale.

„Ziua Culturii Naționale ne așază, și în acest an, în fața unei chemări la reflecție profundă asupra destinului spiritual și cultural al neamului nostru, invitându-ne să contemplăm cu recunoștință darurile pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra noastră prin lucrarea atâtor vrednici înaintași”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

„Ca expresie a profunzimii sufletești și a vocației creatoare a unei națiuni, cultura reprezintă spațiul în care se întâlnesc memoria, credința, responsabilitatea și aspirația către desăvârșire.”

Noi provocări culturale

Ierarhul aduce omagiu poetului Mihai Eminescu, pentru că a modelat limba română și a fost „un profet al demnității naționale”, și menționează actualele provocări complexe în plan cultural, în primul rând utilizarea Inteligenței Artificiale și a mediului digital.

„Cultura nu trebuie să fie redusă la consum sau divertisment, ci trebuie înțeleasă ca un parcurs al devenirii noastre, al responsabilității, al căutării adevărului și al afirmării valorilor care dau sens existenței umane”, avertizează Înaltpreasfințitul Părinte Nifon.

Tinerii au nevoie de repere culturale solide

„Tinerii, care reprezintă speranța de mai bine a lumii noastre, au nevoie de repere solide, de modele autentice și de sprijinul instituțiilor educaționale, culturale și, mai ales, al Bisericii pentru a-și descoperi vocația și a contribui la edificarea unei societăți echilibrate, demne, morale și responsabile.”

În acest sens, ierarhul cheamă la colaborare între Biserică, școală și familie, pentru formarea tinerilor. Mesajul se încheie cu cele mai bune urări adresate celor ce activează în plan cultural.

Sursa foto: Facebook / Prima Școală Românească / Noua Școală Românească (miniatură din Tetraevanghelul dăruit de Alexandru Lapușneanu Biserici „Sf. Nicolae” din Șcheii Brașovului)