Ctitoria Sf. Ștefan cel Mare de la Vad și-a cinstit ocrotitorul: Să-i urmăm credința și dragostea de țară

„Două mari virtuți ale Sfântului Ștefan să le urmăm: pe de-o parte, credința în Dumnezeu și, pe de altă parte, dragostea față de România, față de plaiurile acestea pe care Dumnezeu ni le-a lăsat nouă în pază!” a spus Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului marți, când Mănăstirea Vad și-a serbat ctitorul și ocrotitorul.

„Am dori ca toată suflarea românească să rămână aproape de Biserică, să meargă duminică la biserică, să pună în practică învățătura Domnului Hristos!” a continuat părintele mitropolit.

„Iar în ce privește dragostea față de țară, față de frumusețile ei, ar trebui să fie mai multă râvnă. Din motive mai ales economice, au plecat din România peste opt milioane de oameni tineri – o țară întreagă!”

„Tare am dori ca să nu își piardă dragul față de România! Noi am dori să se și întoarcă înapoi! Toți nu se vor întoarce înapoi! Dar tare am dori să nu mai plece alții!” a precizat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei.

„Deci credință în Dumnezeu și dragoste față de plaiurile acestea sfinte pe care Dumnezeu ni le-a dăruit! Să ne folosim de ele, să le iubim, să le lucrăm, să le păzim! Cam acesta este mesajul pe care ni-l transmite nouă astăzi Sfântul Ștefan cel Mare!”

Ierarhul a slujit la altarul de vară al Mănăstirii Vad. I s-au alăturat Arhim. Nicolae Moldovan, starețul Mănăstirii Nicula, Protos. Nicodim Pop, starețul Mănăstirii Vad, Arhid. Claudiu Grama, consilier eparhial pe probleme de misiune și protocol al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Pr. Iulian Paul Isip, protopop de Gherla, stareți și duhovnici ai mănăstirilor din eparhie.

La momentul rânduit din cadrul Liturghiei, ierarhul l-a hirotonit diacon pe teologul Ivan Mihai, care urmează să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Bădeni din județul Cluj.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor de la Mănăstirea Piatra Fântânele. La Chinonic, a fost cântată balada „Când a fost să moară Ștefan”.

La slujbă au participat oficialități locale și numeroși credincioși, printre care acad. Marius Porumb.

Marți s-au împlinit 520 de ani de la mutarea la cele veșnice a Sf. Ștefan cel Mare.

În Arhiepiscopia Clujului există două din cele 30 de biserici atestate documentar ca fiind ctitorite de Sf. Ștefan cel Mare: la Vad și la Feleac, unde sfântul voievod a fondat două eparhii istorice care au dat denumirea actualei Arhiepiscopii a Vadului, Feleacului și Clujului.

Episcopia de la Vad se afla pe pământuri deținute de Sf. Ștefan cel Mare și sub oblăduirea Mitropoliei Moldovei, care în epocă avea centrul eparhial la Suceava.

Mănăstirea de la Vad a fost reactivată în 2011, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, iar Mănăstirea de la Feleac, unde se află cealaltă biserică ștefaniană din eparhie, a fost reînființată în 1991.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Darius Echim

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews