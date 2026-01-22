Fizicianul Cristian Presură despre definiția științei în viziunea Sf. Grigorie Palama: Cel mai frumos elogiu

Fizicianul Cristian Presură a reflectat, pe pagina sa de Facebook, asupra relației dintre știință și credință, pornind de la o definiție a cunoașterii științifice formulată de Sfântul Grigorie Palama: „E cea mai frumoasă definiție a științei pe care o știu și cel mai frumos elogiu care i se poate aduce”.

Cercetătorul pornește de la un text al Sfântului Grigorie Palama despre limitele cunoașterii raționale, pe care îl citează integral.

„Înțelepciunea cea din știință chiar dacă are ceva adevărat în ea, e nesigură, nestatornică, de multe ori războindu-se cu sine însăși. Cum ar duce la cunoașterea nemutabilelor modele originare ale lucrurilor această nestatornică înțelepciune?”

Comentând acest pasaj, Cristian Presură subliniază că tocmai caracterul schimbător al științei îi confirmă valoarea: „Căci, chiar dacă modelele ei matematice se schimbă de la un secol la altul, nimeni nu-i pune la îndoială utilitatea”.

Relația dintre știință și credință

În același timp, omul de știință vorbește despre credință ca despre un reper interior indispensabil: „Oare nu e credința (și nu vorbesc numai de cea religioasă) o busolă care îl ajută să navigheze prin apele tulburi ale vieții?”

Cristian Presură atrage atenția că opoziția dintre știință și credință este adesea una artificială.

„Știința și credința se războiesc poate în spațiul public, dar, în inima omului, întrețin focul acestui mare mister al existenței: de ce există ceva mai degrabă decât nimic? Cine suntem? De unde venim și unde ne ducem?”

„Nu este om care să se nască azi și care să știe răspunsul la aceste întrebări. Dacă tu crezi că știi, cititorule, mai gândește-te o dată înainte de a comenta!”, încheie cercetătorul român.

Cristian Presură

Cristian Nicolae Presură este fizician, inventator și cercetător român. Este cunoscut pentru inventarea senzorului optic din ceasul inteligent, capabil să măsoare pulsul. Fizicianul este autorul mai multor volume de popularizare a științei pe înțelesul tuturor.

Cercetătorul abordează frecvent relația dintre știință, credință și marile întrebări ale existenței, pledând pentru un dialog onest între rațiune și dimensiunea spirituală a omului.

Invitat la Podcastul „Fain & Simplu”, fizicianul a vorbit despre credința în Dumnezeu, spunând că îi oferă liniște și împlinire sufletească.

