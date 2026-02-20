Cristian Manea, psihoterapeut: „Rolul tatălui nu este acela de a fi perfect, ci de a fi consecvent”

Cristian Manea este lector universitar, psiholog și psihoterapeut, cu formare și în teologie – un parcurs profesional care îmbină rigoarea academică, experiența practică și reflecția spirituală. Lucrează zilnic cu oameni aflați în situații dificile, cu familii în criză, cu tineri și adulți care caută să își regăsească echilibrul.

În interviul acordat rubricii #vinereapentruviață, Cristian Manea vorbește despre vocație ca disciplină interioară, despre smerenie în profesie, despre fragilitatea relațiilor umane și despre rolul tatălui și al mamei în viața copilului. Este un dialog așezat, profund și onest despre limite, responsabilitate și implicare, despre ce înseamnă să rămâi alături de persoana celuilalt cu smerenie și dragoste de semeni.

Alexandra Nadane: Domnule Cristian Manea, aveți studii în mai multe discipline, care rodesc acum în diferite forme: predați Psihologia Religiei la Universitatea „Titu Maiorescu”, sunteți psihoterapeut, ați studiat și teologia. Cum vă vedeți misiunea, vocația în această lume?

Cristian Manea: La începutul profesiei, îmi imaginam vocația ca pe o formă de certitudine, un loc în care ai toate răspunsurile și nu te îndoiești de tine. Gândul acesta pare firesc atunci când alegi un drum care presupune formare și responsabilitate față de oameni. Cu timpul, întâlnirea cu povești de viață care depășesc, prin complexitate și dramatism, tot ce pot cuprinde teoriile învățate schimbă felul în care privești siguranța. Începi să observi cum certitudinea excesivă alunecă spre mândria discretă a celui care încearcă să potrivească viața în tipare prea strâmte.

Vocația începe să capete sens când rămâi prezent chiar și fără răspunsuri la îndemână. Sunt momentele în care nu știi ce să spui sau ce să faci, dar nu abandonezi. Există suferințe care nu pot fi cuprinse în cuvinte și pentru care nicio carte de specialitate nu te pregătește pe deplin. În astfel de clipe, nu este ușor să faci un pas înapoi din postura de specialist. Ai nevoie de curajul de a nu te ascunde în spatele rolului. Nu este un exercițiu comod să-ți vezi limitele, ezitările, neputințele. Și totuși, această rămânere în uman aduce o formă de așezare lăuntrică. Există o liniște pe care tăcerea profundă o spune, uneori, mai bine decât orice explicație logică. Poate că aici se atinge, într-o manieră inedită, unul dintre înțelesurile versetului „să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”.

Profesia aceasta aduce cu sine o tentație discretă, greu de observat. Pe măsură ce experiența se adună, apare impresia că vezi mai repede, că înțelegi mai clar, că poți ghida mai sigur. Încrederea crescută este firească și, până la un punct, necesară. Lăsată nesupravegheată, se rigidizează în autoritate. Intenția rămâne bună, iar dorința de a ajuta nu dispare. Fără să-ți dai seama, vocea celui care știe începe să acopere vocea celui care are răbdarea să asculte.

Smerenia a ajuns, pentru mine, un exercițiu de luciditate. Nu are nimic spectaculos. Ține de a ști când să taci, de a nu grăbi un proces și de a accepta că ritmul celuilalt nu este al tău. Autenticitatea despre care vorbim atât de des nu este un atribut profesional. Oamenii simt diferența dintre un discurs corect și o prezență reală. Poți avea argumente solide și formulări bine construite; fără o experiență asumată, ele rămân simple construcții de limbaj.

Astăzi, văd misiunea ca pe o disciplină interioară. Ea presupune să-ți cunoști limitele și să nu te confunzi cu rolul tău, să accepți că nu conduci viețile celorlalți și că adevărata însoțire se face cu delicatețe și multă grijă. Vocația nu este un titlu, este felul în care alegi să rămâi om în fața altui om.

A.N.: Întâlniți zilnic oameni cu suferințe psiho-emoționale pe care le poartă de mulți ani. Care credeți că sunt cauzele acestor suferințe și de unde poate veni sprijinul pentru depășirea lor?

C. M.: Mulți dintre noi trăim ani întregi într-o stare de supraviețuire emoțională. Mergem prin viață cu o apăsare tăcută în piept. Bifăm roluri sociale sau profesionale și, aproape fără să ne dăm seama, trăim pe dinăuntru o lipsă de sens greu de formulat sau de împărtășit.

Este o oboseală existențială la care se adaugă presiunea de a ține pasul, de a fi mereu altfel decât suntem. Spațiul online a transformat comparația într-un reflex zilnic. Ne uităm la viețile celorlalți, frumos ambalate, și ajungem să ne măsurăm propria viață după vitrinele lustruite ale reușitei. Așa apare gândul că „ar fi trebuit” să fim mai bogați, mai frumoși sau mai împliniți. Cu timpul, comparația se adună într-o voce interioară care obosește, judecă și macină încrederea în sine.

Multe dintre suferințele noastre nu se nasc din drame spectaculoase. Se adună, încet, din acumulări tăcute: nevoi ignorate, dezamăgiri nespuse, relații în care nu ne-am simțit văzuți sau apreciați. Sunt multe situații în care singurătatea apare chiar și în mijlocul celorlalți. Toate acestea se strâng și, la un moment dat, devin greu de dus.

Sprijinul poate începe într-un cadru de siguranță, în care vulnerabilitatea este primită cu respect. Psihoterapia creează acest cadru al întâlnirii oneste cu noi înșine. Biserica sau credința pot fi, la rândul lor, locuri de regăsire și de așezare lăuntrică.

Poate că ieșirea din supraviețuirea emoțională începe cu recunoașterea faptului că nu suntem bine în propria viață. Dintr-o astfel de onestitate se naște, adesea, o așezare lăuntrică mai apropiată de adevărul despre propria viață.

Fără această întâlnire autentică cu noi înșine, celelalte întâlniri rămân, adesea, incomplete.

A.N.: O parte din munca dumneavoastră implică lucrul cu familiile care trec prin situații de criză. Care ar fi acele fapte mici, dar importante, pe care le pot face soțul și soția pentru a păstra dragostea și echilibrul în familie?

C. M.: Relațiile au un parcurs care le transformă încet. Viața aduce responsabilități, presiuni și tot felul de provocări. Seara ajung adesea în aceeași casă doi oameni obosiți, care nu mai știu cum să se regăsească. Sunt prezenți fizic, dar emoțional nu mai au energia de a fi cu adevărat acolo unul pentru celălalt.

Apropierea nu se păstrează de la sine. Relațiile au nevoie de atenție, de timp și de gesturi mici, repetate. Când prezența este amânată mereu pe „mai târziu”, alte lucruri ajung să pară mai importante. O legătură se menține atunci când vorbim despre ce simțim fără să rănim și când ascultăm fără să judecăm. Deși pare simplu, pentru mulți dintre noi acest mod de a fi nu este natural. Se învață greu, mai ales atunci când nu am avut modele în familiile din care venim.

Fiecare intră într-o relație cu nevoi și așteptări. Când ele rămân nespuse, apar frustrări, iar din ele se naște, treptat, distanța. La început nu se vede, dar curând se simte. O relație rămâne funcțională atunci când există revenire după momentele de îndepărtare și disponibilitatea de a-l alege pe celălalt, conștient, în fiecare zi. Nu doar ca partener de dus greul, ci ca om pe care l-ai ales să-ți fie aproape.

Gesturile mici contează mult și, în timp, fac diferența. Să spui „mulțumesc” când ar fi mai ușor să taci. Să rostești o apreciere la momentul potrivit. În zilele mai grele, să faci loc, chiar și puțin, pentru timp petrecut împreună. Să oferi o îmbrățișare, o mână întinsă sau o surpriză simplă. La fel de important este să recunoști când ai greșit, să ceri iertare și să nu lași distanța să se așeze. Relațiile nu se salvează prin gesturi spectaculoase, se mențin prin atenție, grijă, respect, dăruire și iubire.

A.N.: Ce rol are prezența tatălui în sprijinirea femeii însărcinate și în creșterea copilului?

C. M.: Pentru femeia însărcinată, contează enorm să simtă că nu trece prin această perioadă singură. Prezența unui partener care rămâne aproape, care nu minimalizează temerile, schimbările din corp sau oboseala emoțională, creează un climat de siguranță. Astfel, această etapă poate fi trăită cu mai multă liniște. A fi „aproape” nu înseamnă doar a fi prezent fizic. Înseamnă disponibilitate emoțională, capacitatea de a asculta și de a susține fără grabă, fără presiunea soluțiilor rapide. Când sprijinul este real, femeia nu mai poartă singură greul unei transformări care schimbă, de fapt, întreaga familie.

Pentru copil, tatăl devine reper prin felul în care este prezent, prin modul în care pune limite fără duritate și prin coerența dintre ceea ce spune și ceea ce face. Copilul învață astfel că relațiile pot avea fermitate, dar pot păstra și căldura. Prezența tatălui oferă un cadru de siguranță din care copilul îndrăznește să exploreze lumea, știind că există un sprijin stabil în spate. Autenticitatea tatălui, capacitatea de a rămâne uman fără a-și abandona responsabilitatea, devine un model viu despre cum pot fi trăite propriile limite fără mască și fără rigiditate.

Rolul tatălui nu este acela de a fi perfect, ci de a fi consecvent. De a oferi stabilitate prin gesturi simple, repetate, care construiesc, în timp, sentimentul de siguranță. Copiii nu au nevoie de lecții sofisticate despre atașament sau respect. Au nevoie de un adult care rămâne, care revine, care își asumă prezența. Uneori, această constanță spune mai mult decât orice discurs despre educație.

A.N.: Ce gânduri aveți pentru părinții care se confruntă cu diferite temeri legat de nașterea și creșterea unui copil?

C. M.: Frica apare firesc când îți dai seama că ai primit în grijă o viață care nu poate fi administrată ca un proiect. Mulți părinți trăiesc cu impresia că există undeva o formulă corectă, un set de pași care, urmați fidel, ar produce un copil „bine crescut”. Din această nevoie de certitudine se naște adesea rigiditatea. Dorința de a face totul „cum trebuie”, este de cele mai multe ori cauza anxietăților dar și oboseala specifică a celor care vor să nu greșească deloc.

Există de multe ori o confuzie dintre responsabilitate și perfecțiune. Copiii nu au nevoie de adulți din manual. Un părinte care își poate permite să spună „nu știu” nu își pierde autoritatea, o face mai credibilă. Încrederea copilului se naște mai degrabă din această onestitate decât din demonstrații permanente de competență.

Un alt lucru care aduce liniște este ritmul. Graba de a „duce copilul mai departe” fură adesea bucuria de a fi cu el acolo unde se află. Presiunea etapelor, a comparațiilor și a performanței timpurii mută accentul de pe relație pe rezultat. Copilul nu are nevoie să fie înaintea vârstei lui, are nevoie să fie recunoscut în vârsta lui. Uneori, cea mai bună formă de educație este să încetinești.

Credința, trăită matur, aduce o corecție discretă orgoliului parental. Te mută din postura celui care „garantează” viitorul copilului în postura celui care îl însoțește. Un părinte nu are rolul să fie impecabil. Copiii au nevoie de prezență, de afectivitate, de îngrijire și de încredere. Așadar, părintele nu este drumul copilului, este locul de unde pornește.

