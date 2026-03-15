Creștinismul este o cale a asumării crucii, spune PS Nectarie de Bogdania

„Creștinismul nu este o cale comodă, nu este o religie a confortului, ci este o cale a asumării crucii”, a subliniat duminică PS Nectarie de Bogdania în Parohia „Sfânta Treime” din Călărași, Republica Moldova.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului evidențiat că Sfânta Cruce este un simbol al biruinței.

„Crucea nu este însă un simbol al disperării, ci este semnul biruinței. Înainte de Înviere stă Crucea. Înainte de lumină stă jertfa. Înainte de slavă stă smerenia. De aceea Biserica ne pune Crucea în mijlocul Postului Mare, pentru că știe cât de ușor poate slăbi omul în nevoință”, a spus Preasfinția Sa.

„Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune un cuvânt foarte adânc: Crucea este nădejdea creștinilor, Crucea este învierea celor morți, Crucea este toiagul celor șchiopi și mângâierea celor săraci. Prin Cruce, omul nu se pierde, ci se regăsește”.

Jertfă asumată cu iubire

Ierarhul a arătat că asumarea crucii presupune nu doar suferință și încercări, ci mai ales jertfa pe care o asumăm cu iubire.

„Crucea este atunci când ierți pe cel ce te-a rănit. Crucea este atunci când faci bine celui care nu te iubește. Crucea este atunci când taci în loc să răspunzi cu răutate. Crucea este atunci când alegi adevărul chiar dacă te costă”.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a explicat că asumarea crucii nu presupune doar o luptă exterioară, ci și una interioară.

„De cele mai multe ori, cea mai grea cruce nu este cea din afară, ci cea dinlăuntrul nostru: lupta cu egoismul nostru, cu dorința de a avea dreptate, cu dorința de a ne pune pe noi în centrul lumii”.

Suferința unită cu Hristos devine lumină

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului a evidențiat dimensiunea eshatologică a asumării Crucii.

„Sf. Crucea pe care o cinstim astăzi ne învață un mare adevăr: că suferința unită cu Hristos devine lumină. Atunci când omul poartă crucea împreună cu Domnul Hristos, ea nu mai este o povară fără sens, ci devine cale spre înviere”.

„De aceea, în mijlocul Postului Mare, Biserica ne arată Sf. Cruce ca pe un pom al vieții. În vechime, când călătorii oboseau pe drumuri lungi, se opreau la umbra unui copac pentru a se odihni. Așa este și această duminică pentru noi: o umbră binecuvântată pe drumul nevoinței”, a explicat Preasfinția Sa.

„Să ne ajute Dumnezeu ca, purtând cu răbdare și credință crucea vieții noastre, să ajungem și noi la bucuria Învierii Domnului nostru Iisus Hristos”, a încheiat Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro