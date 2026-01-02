Creștinismul a adus în lume splendoarea adevărului învățăturii dumnezeiești și a dat naștere civilizației iubirii: IPS Nifon

„A fi creștin reprezintă un nume de glorie, de frumusețe și de noblețe, deoarece creștinismul a adus în lume splendoarea adevărului învățăturii dumnezeiești și a dat naștere civilizației iubirii”, a spus în prima zi din noul an Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal.

Ierarhul a oficiat la Catedrala din Târgoviște Sfânta Liturghie, slujba de Te Deum pentru Anul Nou și o pomenire pentru Arhiepiscopul Vasile Costin.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a explicat semnificația teologică și duhovnicească a Tăierii împrejur a Domnului, arătând că ea reprezintă „prefigurarea Botezului creștin – poartă de intrare în creștinism, care deschide calea către zidirea mântuirii prin credință și comuniune de iubire”.

Despre timp

Ierarhul a vorbit și despre rostul timpului din perspectivă teologică și spirituală, spunând că acesta este „o măsură a creației lui Dumnezeu, care dă sens vieții noastre, fiindu-ne dăruit spre ridicare și desăvârșire, pentru a face din el scară spre cer și pentru a ne dezvolta darurile primite de la Creator, umplându-l cu virtuți care să ne conducă spre viața veșnică”.

„Omul este destinat veșniciei, de aceea, el trebuie să aprofundeze perspectiva spirituală a vieții, astfel încât etapele existenței trupești să fie înnobilate prin sfințire și prin zidirea profunzimii duhovnicești, altfel rămânând doar un sclav al materiei”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

„Începutul Noului An reprezintă un prilej de meditație despre Dumnezeu ca Izvor al vieții, al nemuririi și al timpului, dar și un moment de bucurie și de speranță, care ne oferă, de fiecare dată, posibilitatea de a deveni mai buni astăzi decât ieri și de a ne înnoi în iubire față de Dumnezeu și față de aproapele, după modelul Sfântului Vasile cel Mare, pe care Biserica îl cinstește în prima zi a anului”, a mai spus Înaltpreasfințitul Părinte Nifon.

Sf. Vasile cel Mare și iubirea de semeni

Chiriarhul Târgoviștei a vorbit și de spre Sf. Ier. Vasile cel Mare, „cel care ne arată peste milenii că, întotdeauna, credința trebuie să se manifeste prin dragoste și milă față de oameni, adesea încercați de nevoi, de necazuri și de evidente și scandaloase nedreptăți sociale”.

„El a promovat virtutea iubirii față de semeni, fiind cel care a instituționalizat filantropia creștină, întemeind, pentru prima dată în istorie, vaste instituții destinate îngrijirii bătrânilor, bolnavilor, orfanilor și văduvelor”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei