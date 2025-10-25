Credință și artă: Pictura murală de la Paraclisul Complexului de Cercetare „Sfântul Ierarh Calinic” din Craiova

Un amplu proiect de pictură murală a transformat Paraclisul Complexului de Cercetare „Sfântul Ierarh Calinic” din Craiova într-un spațiu al întâlnirii dintre artă, credință și educație teologică. Coordonat de lect. univ. dr. Irina Sava, proiectul a reunit cadre didactice, pictori autorizați și studenți ai Facultății de Teologie din cadrul Universității din Craiova, informează Mitropolia Olteniei.

Un proiect născut din credință și responsabilitate academică

Potrivit Irinei Sava, lucrările de pictură murală au început în aprilie 2025, în contextul proiectului de modernizare și extindere a Complexului de cercetare.

„Cu binecuvântarea și purtarea de grijă permanentă a Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, acest proiect este un act de credință și cultură, o investiție în infrastructură academică, menită să sprijine activitățile științifice și didactice ale Facultății de Teologie”, a explicat cadrul universitar.

Pictura Paraclisului nu este privită doar ca un element decorativ, ci ca o parte integrantă a misiunii spirituale a instituției.

„Pictura Paraclisului este parte din slujire, nu doar o podoabă. Ea va fi martoră la rugăciunile, conferințele și momentele de reflecție care vor avea loc aici”, subliniază Irina Sava.

O echipă unită de același duh

Proiectul a implicat aproximativ 25 de participanți – profesori, pictori și studenți. „A fost, înainte de toate, o lucrare de suflet. Am reunit pictori muraliști consacrați, cadre didactice și studenți pasionați”, precizează Irina Sava.

Ea descrie colaborarea drept „o adevărată școală de comuniune și disciplină artistică, unde talentul, tehnica și rugăciunea s-au împletit firesc”.

Printre cadrele didactice implicate s-au numărat conf. univ. dr. Alexandrina Bădescu, conf. univ. dr. Gabriela Mardale, conf. univ. dr. Vasile Fuiorea, lect. univ. dr. Laura Semenov, lect. univ. dr. Giodea Gabriel, pr. asist. univ. dr. Semenov Constantin, asist. univ. dr. Adrian Bănică și asist. univ. dr. Robert Ecle. Lor li s-au alăturat pictori autorizați și numeroși studenți ai facultății.

Tehnică și inspirație ortodoxă

Echipa a optat pentru tehnica a secco, potrivită structurii arhitecturale a Paraclisului și nevoilor artistice ale proiectului.

„A fost o alegere care a răspuns atât cerințelor tehnice, cât și celor estetice. Am folosit materiale de cea mai bună calitate – culori speciale, pensule fine, recipiente individuale pentru nuanțe – totul pentru a păstra unitatea cromatică a picturii”, explică Irina Sava.

Stilistic, lucrarea se inspiră din tradiția brâncovenească, respectând rigoarea dogmatică impusă de Erminie. Rezultatul, spune coordonatoarea proiectului, este „o pictură murală care nu doar încântă ochiul, ci și cheamă la introspecție și rugăciune”.

Programul iconografic și semnificația spirituală

Structura iconografică a Paraclisului a fost concepută cu atenție la coerența teologică și ritmul vizual. În pronaos, privitorul este întâmpinat de imaginea monumentală a Sfântului Ioan Botezătorul, iar în naos domină Pantocratorul din turlă, înconjurat de scene din Noul Testament. „Totul – de la veșminte la motivele florale, de la text la stele – are o valoare decorativă și simbolică, creând ritm și vibrație”, explică artista.

Proiectul a presupus un efort intens și o coordonare atentă. „Timpul scurt ne-a impus un ritm alert și o disciplină riguroasă. A fost nevoie de adaptare, comunicare și implicare totală. Dar ceea ce ne-a ținut uniți a fost convingerea că lucrăm nu doar la o pictură, ci la o lucrare duhovnicească”, spune Irina Sava.

Pentru echipă, fiecare gest artistic a fost încărcat de sens. „Fiecare pensulă, fiecare detaliu a fost o rugăciune. Am simțit cu toții că Pronia Divină ne-a însoțit pas cu pas”, adaugă ea.

„Această pictură rămâne un proiect de suflet — un adevărat act de credință”, a concluzionat lect. univ. dr. Irina Sava.

Foto credit: Mitropolia Olteniei