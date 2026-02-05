Credință, rugăciune și pelerinaj la sărbătoarea Sfintei Brigita, în Kildare, Irlanda

Parohia „Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Colman” din Kildare, Irlanda, a organizat la finalul săptămânii trecute, un program duhovnicesc în care credința, rugăciunea și pelerinajul s-au împletit pentru a marca sărbătoarea Sfintei Brigita din Kildare.

„Zilele Sfintei Brigita – Candela ortodoxiei pe pământ irlandez” au debutat sâmbătă, cu proiecția filmului „Unde ești, Adame?”. Evenimentul a continuat cu slujba Vecerniei unite cu Litia și o agapă frățească.

Duminică, în ziua de prăznuire a Sfintei Brigita, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei.

Preasfinția Sa a vorbit despre Pilda Vameșului și a Fariseului, arătând că mântuirea începe acolo unde încetează judecarea aproapelui: „Rugăciunea vameșului este poarta prin care harul intră în inimă”.

Pelerinaj și procesiune

Vorbind despre Sfânta Brigita, PS Nectarie a subliniat felul în care viața ascetică a acesteia oglindește perfect virtuțile necesare creștinului în drumul spre Înviere.

La momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Nectarie l-a hirotesit ipodiacon pe Daniel Costea, un membru al comunității.

De asemenea, Episcopul Irlandei și Islandei a sfințit noile icoane ale parohiei.

Sărbătoarea a continuat cu o vizită la Muzeul Silverware din Kildare. Membrii comunității de credință au pornit, apoi, într-un pelerinaj la moaștele Sfintei Brigita, aflate într-o catedrală romano-catolică.

Evenimentele s-au încheiat cu o procesiune la izvorul Sfintei Brigita.

Foto credit: Episcopia Irlandei și Islandei

