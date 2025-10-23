La Craiova se desfășoară simpozionul internațional dedicat jubileului Sinodului I Ecumenic de la Niceea

La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova se desfășoară, în perioada 21-23 octombrie, Simpozionul Internațional „Paradigma creștină a unei Europe unite. Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325) – perspective sincronice și diacronice”, organizat de Arhiepiscopia Craiovei, în colaborare cu instituția academică.

Lucrările au început marți cu o ceremonie inaugurală la care au participat Părintele Conferențiar Adrian Ivan, decanul facultății, Părintele Profesor Constantin Pătuleanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, care a transmis un cuvânt de binecuvântare din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, și Părintele Adrian Lupu, consilier eparhial, care a transmis mesajul Mitropolitului Irineu al Olteniei.

Corul bărbătesc al Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, dirijat de Părintele Lector Adrian Mazilița și de Arhid. Victor Șapcă, a susținut un recital de muzică bizantină. Corul a fost distins cu Premiul II la Concursul Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!” din acest an.

Teologie și Artă Sacră

În continuare, au avut loc două conferințe inaugurale moderate de Părintele Conferențiar Iulian Mihai Constantinescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova.

Părintele Profesor Constantin Pătuleanu a prezentat tema „Hristologia și pnevmatologia Sfântului Atanasie cel Mare, reflectate în epistolele către episcopul Serapion de Thmuis”, subliniind continuitatea gândirii teologice niceene în definirea dogmelor trinitare.

Prof. Univ. Dr. Bernard Callebat de la Universitatea Catolică din Toulouse, Franța, a susținut prelegerea „Problema stabilității oficiului episcopal la Sinodul de la Niceea și receptarea sa în colecțiile canonice din Evul Mediu Timpuriu”, analizând impactul normativ și ecleziologic al Canonului 4 niceean.

În continuare, lucrările din Sesiunea I s-au desfășurat în paralel pe două direcții tematice: Teologie și Artă Sacră. Sesiunea a fost urmată de vernisajul unei expoziții de artă sacră.

Înainte de Sesiunea II, la Muzeul „Sf. Nicodim” al Facultății de Teologie Ortodoxă a fost vernisată o expoziție de Artă Sacră intitulată Imagine și dogmă: tradiție și continuitate în arta creștină.

În paralel s-au desfășurat ateliere adresate tinerilor cercetători.

Dogmatică și Patristică

În Sesiunea a II-a a lucrărilor, comunicările au explorat teme diverse, de la teologia trinitară și antropologia patristică până la reprezentarea iconografică a Sinodului de la Niceea în pictura murală și în iconostasele postbizantine.

Prima zi s-a încheiat cu o vizită ghidată la două biserici reprezentative ale Craiovei – Biserica „Madona Dudu” și Catedrala Mitropolitană „Sfântul Dumitru”.

Sesiunea a III-a, desfășurată în cursul zilei de miercuri, a debutat cu o conferință susținută de Părintele Decan Adrian Ivan: „Cateheza baptismală în primele veacuri creștine – perspective anagogice și mistagogice”, iar Sesiunea a IV-a a fost dedicată Dreptului canonic și Istoriei bisericești.

Ateliere pentru studenți

Doctoranzii au susținut lucrări la atelierul „Valoarea dogmatică, patristică și liturgică a Sinodului I ecumenic de la Niceea (325)”, coordonat de Părintele Conferențiar Constantin Băjău și Părintele Adrian Lupu, iar studenții teologi au participat la un atelier coordonat de Părintele Lector Ion Reșceanu și Părintele Lector Mădălin Petre.

O conferință care s-a bucurat de succes din partea auditoriului a fost, în debutul celei de a cincea Sesiuni, cea a Părintelui Prodecan Mihai Ciurea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, intitulată „Martyria: Hristologie și Pnevmatologie în Teologia Noului Testament”.

Lucrările continuă cu sesiunea dedicată Filosofiei creștine, tema fiind „Europa: Creștinism și geopolitică astăzi”.

Foto credit: Mitropolia Olteniei