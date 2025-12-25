În apropierea Crăciunului, IPS Atanasie s-a rugat împreună cu persoanele private de libertate de la Penitenciarul Bullingdon

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a oficiat marți Sfânta Liturghie la Penitenciarul HMP Bullingdon din Anglia.

Înaltpreasfinția Sa a slujit împreună cu un sobor de preoți și diaconi, alături de Protosinghelul Gavriil Marin, preot paroh al comunității „Sfântul Ioan Casian” din Oxford și capelan în cadrul penitenciarului Bullingdon.

Arhiepiscopul Atanasie a subliniat că vestirea Nașterii Domnului în închisoare nu este doar o simplă întâlnire liturgică, ci o mărturie a bucuriei care străbate orice temniță.

„Evanghelia Nașterii îl arată pe Pruncul din Betleem ca pe Izvorul compasiunii dumnezeiești, care nu cunoaște gratii sau bariere, ci intră prin ușile încuiate ale inimii și aduce mângâiere celor îndurerați și nădejde celor împovărați de păcate și regrete”.

În Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord, 17 preoți slujesc în penitenciare, fiind capelani acreditați de sistemul penitenciar HMPPS (His Majesty’s Prison and Probation Service).

Foto credit: Arhiva Basilica.ro