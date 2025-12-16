(Video) Corurile Patriarhiei Române au susținut un concert de colinde la Palatul Patriarhiei: A participat Patriarhul Daniel

Grupul psaltic Tronos, Corala „Nicolae Lungu” și Corul de copii și tineret „Symbol-Jean Lupu” ale Patriarhiei Române au susținut marți seară concertul de colinde „Răsăritul cel de sus” la Palatul Patriarhiei.

La eveniment a participat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, clerici din cadrul Administrației Patriarhale, oficialități și invitați.

Concertul a fost transmis live de Trinitas TV și a putut fi urmărit pe paginile oficiale ale componentelor Centrului de Presă Basilica, organizatorul manifestării.

Colindul românesc

La finalul concertului de colinde, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt intitulat „Colindul românesc, mărturisire a întrupării Fiului lui Dumnezeu”.

Preafericirea Sa a subliniat legătura dintre colinde și învățătura despre întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, stabilită de Sfinții Părinți la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, desfășurat în urmă cu 1700 de ani.

„Această mărturisire de credință a devenit și inspirație pentru colindele de Crăciun, în care adevărul revelat a fost așezat de popor în formă teologică adâncă, dar simplă din punct de vedere muzical și lexical pentru a ușura transmiterea lui pe cale orală”.

Părintele Patriarh Daniel a evidențiat: „Colindul este expresia artistică a poporului român, care conține mărturisirea vie a tainei întrupării Fiului lui Dumnezeu pe baza mărturisirii apostolice: Cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășuit între noi. (Ioan 1:14).

Patriarhul României a felicitat colindătorii și Centrul de presă Basilica pentru organizarea evenimentului.

Corurile Patriarhiei Române

Alegerea celor trei grupuri corale reprezentative pentru acest concert a fost făcută în contextul Centenarului Patriarhiei Române.

Grupul Psaltic Tronos a fost fondat în 1997 de arhid. Mihail Bucă, protopsalt al Catedralei Patriarhale din București. Ansamblul este format din preoți, diaconi, teologi și pasionați ai muzicii psaltice.

Patriarhul Daniel i-a dat în anul 2007 grupului denumirea de Tronos, amintind de una dintre cetele îngerești.

Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române își desfășoară activitatea în mod obișnuit în cafasul Catedralei Patriarhale în duminici și sărbători. La aceasta se adaugă concertele susținute ocazional, imprimări audio și video, precum și participarea la festivaluri corale, turnee în țară și în diasporă.

Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” a fost înființat în data de 18 septembrie 1990 de părintele profesor Arhid. Jean Lupu. În prezent, corala este condusă de conf. Luminiţa Guţanu.

Grupul a reprezentat România la numeroase festivaluri și concursuri internaționale de profil. Este primul cor de copii care a susţinut un concert de colinde la Ateneul Român (16 decembrie 1990) şi singurul care a oferit integral răspunsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu