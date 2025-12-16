Concertul de colinde al Patriarhiei Române: „Răsăritul cel de Sus” – 2025 | FOTO

Sute de credincioși, alături de ierarhi, clerici și membrii familiei, și-au luat duminică rămas-bun de la Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul la Catedrala Veche din Arad. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Arhiepiscopul Timotei al Aradului,…