Concertul de colinde al Patriarhiei Române: „Răsăritul cel de Sus” – 2025 | FOTO

Concertul tradițional de colinde al Patriarhiei Române „Răsăritul cel de Sus” a avut loc marți, 16 decembrie 2025, la Palatul Patriarhiei.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
Concertul tradițional de colinde al Patriarhiei Române „Răsăritul cel de Sus” a avut loc marți, 16 decembrie 2025, la Palatul Patriarhiei.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Sute de credincioși, alături de ierarhi, clerici și membrii familiei, și-au luat duminică rămas-bun de la Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul la Catedrala Veche din Arad. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Arhiepiscopul Timotei al Aradului,…
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„Avem datoria să ne gândim și la cei mai mici dintre noi”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Nașterea Maicii Domnului”…
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