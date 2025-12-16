Concertul de colinde al Patriarhiei Române: „Răsăritul cel de Sus” – 2025 | FOTO

Concertul tradițional de colinde al Patriarhiei Române „Răsăritul cel de Sus” a avut loc marți, 16 decembrie 2025, la Palatul Patriarhiei.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

 

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